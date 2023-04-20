Кремль визнав існування нової групи військ на півдні України, — британська розвідка

У відомстві зазначили, що Путін у ході останнього візиту до України відвідав саме її. До того ж РФ використовує термін "група військ", вказуючи на велике оперативно-цільове формування.

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Кремль уперше обмовився про те, що в Україні воює нова "Дніпровська група військ", саме її відвідував президент РФ Володимир Путін, про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки за 20 квітня.

"Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування", — пояснили у відомстві.

У розвідці нагадали, що на початку вторгнення в Україну росіяни були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм рідним військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

"Існування явно нової ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати", — допустили в британській розвідці.

Аналітики припускають, що завдання нового угруповання полягатиме в захисті південного сектору окупованих українських територій.

Нагадаємо, що 18 квітня Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку, де заслухав доповіді командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича та командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.

19 квітня в Білому домі висловилися, що це може свідчити про те, що в Кремля справи погані.

Нагадаємо, 19 березня в росЗМІ показали нібито візит Путіна в окупований Маріуполь. У мережі з'явилися кадри, на яких президент РФ спілкується з "місцевими жителями".