"Миссия чести": в ВСУ рассказали об эвакуации тела защитника "из-под носа" врага (видео)

Украинским военным удалось зайти на позиции ВС РФ и ликвидировать до 10 окупантов. Бойцы были вынуждены покинуть павшего побратима, однако вернулись за ним через несколько дней.

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Защитникам Украины удалось унести с позиций врага тело своего побратима. О бое, потерях противника и опасной эвакуации рассказали в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

"Когда во время одной из операций на юге погиб оператор боевой группы, его раненые побратимы были вынуждены оставить тело во время ухода. Но, оставляя погибшего, хорошо понимали, что отныне их главной задачей является возвращение своего товарища назад", — подчеркнули в командовании.

Оператор ССО, который пошел за телом бойца, описал бой, во время которого погиб другой защитник. По его словам, вражеские армейцы не ожидали, что к ним на позиции зайдут украинские военные. По перехватам, тогда в бою погибли до 10 окупантов, а еще до 20 получили ранения. Однако имея раненых и среди своих, украинцы были вынуждены отступать.

"Противник начал вести артиллерийский огонь по своим позициям, на которых находились военнослужащие ВС РФ — Балтийского флота, морпехи", — объяснил оператор ССО.

Защитники были вынуждены оставить тело погибшего воина, однако смогли унести раненых. Военный рассказал, что в первые дни унести тело было невозможно из-за плотного огня. По его словам, российские захватчики прибегли к применению химического оружия. Позже бойцы спланировали целую операцию для достижения своей цели.

"Мы решили подойти к позициям противника, оставить прикрытие. Затем два человека продвигались к погибшему побратиму — зацепили его шнурком и карабинами", — вспомнил боец ССО.

Он рассказал, что с первого раза стянуть тело не получилось, потому что оборвалась веревка. Вторая попытка оказалась удачной, так что военные понемногу вытаскивали тело, а затем эвакуировали его в автомобиль и вывезли в безопасное место.

"Это для нас честь — забрать своих погибших побратимов. Никто не остается на поле боя, никто не остается на территории противника. Всегда бьемся за своих и возвращаем своих погибших героев назад, к своим родным-близким и к нашей семье", – подчеркнул защитник.

Напомним, бойцы 30 ОМБр показали, как помешали российским оккупантам обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом.

Сегодня, 20 апреля, командир бригады "Стальная граница" Валерий Падитель заявил, что бойцы готовятся к штурму и "ждут приказа".