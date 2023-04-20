"Місія честі": у ЗСУ розповіли про евакуацію тіла захисника "з-під носа" ворога (відео)

Українським військовим вдалося зайти на позиції ЗС РФ та ліквідувати до 10 окупантів. Бійці були змушені залишити полеглого побратима, однак повернулись за ним за кілька днів.

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Захисникам України вдалося забрати з позицій ворога тіло свого побратима. Про бій, втрати противника та небезпечну евакуацію розповіли у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Коли під час однієї з операцій на півдні загинув оператор бойової групи, його поранені побратими були змушені лишити тіло під час відходу. Та, полишаючи загиблого, добре розуміли, що віднині їхнім головним завданням є повернення свого товариша назад", — підкреслили у командуванні.

Оператор ССО, що пішов за тілом бійця, описав бій, під час якого загинув інший захисник. За його словами, ворожі армійці не очікували, що до них на позиції зайдуть українські військові. За перехопленнями, тоді в бою загинуло до 10 окупантів, а ще до 20 — отримали поранення. Однак, маючи поранених і серед своїх, українці були змушені відступати.

"Противник почав вести артилерійський вогонь по своїм позиціям, на яких знаходились військовослужбовці ЗС РФ — Балтійського флоту, морпіхи", — пояснив оператор ССО.

Захисники були змушені залишити тіло загиблого воїна, проте змогли забрати поранених. Військовий розповів, що у перші дні забрати тіло було неможливо через щільний вогонь. За його словами, російські загарбники вдалися до застосування хімічної зброї. Пізніше бійці спланували цілу операцію для досягнення своєї мети.

"Ми вирішили підійти до позицій противника, залишити прикриття. Потім двоє осіб просувалися до загиблого побратима — зачепили його шнурком та карабінами", — згадав боєць ССО.

Він розповів, що з першого разу стягнути тіло не вийшло, бо обірвалась мотузка. Друга спроба виявилась вдалою, тож військові потроху витягували тіло, а потім евакуювали його до автомобіля та вивезли у безпечне місце.

"Це для нас честь — забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не залишається на полі бою, ніхто не залишається на території противника. Завжди б‘ємось за своїх і повертаємо своїх загиблих героїв назад, до своїх рідних-близьких і до нашої сім‘ї", — підкреслив захисник.

Нагадаємо, бійці 30 ОМБр показали, як завадили російським окупантам облаштувати спостережний пункт під Бахмутом.

Сьогодні, 20 квітня, командир бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель заявив, що бійці готуються до штурму та "чекають на наказ".