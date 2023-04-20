Прятались в окопах: в ВСУ опровергли, что боец НГУ в одиночку "отбил" позиции у россиян (видео)

В середине апреля в Сети распространилась информация о том, что боец Нацгвардии якобы в одиночку принял бой и спас раненых сослуживцев. Как рассказали Фокусу бойцы ВСУ, которые участвовали в бою, все было совсем не так.

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Распространившаяся в Сети информация о том, что боец Нацгвардии в одиночку принял бой и спас раненых бойцов не соответствует действительности. Об этом Фокусу рассказали замкомандира 1-го батальона 5-й бригаду НГУ Александр Бурлака и боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Колядко, который принимал непосредственное участие в бою.

Так, 31 марта десантники ВСУ Игорь Колядко и Александр Андрийчук приняли бой с российскими оккупантами близ города Кременная Северодонецкого района Луганской области.

Бойцы 95-й бригады ВСУ Александр Андрийчук и Игорь Колядко Фото: Фокус

"Это было в 9 часов утра. Они [россияне] очень близко подошли, начали в нас кидать гранатами. Мы начали отстреливаться. Где-то минут 20-30 шел бой", — рассказал Фокусу боец 95-й ОДШБр ВСУ Игорь с позывным "Коляда".

Вспоминая события того дня, украинский защитник отметил, что боец НГУ, о котором писали, что он якобы в одиночку принял бой, на самом деле прятался в окопе вместе со своими товарищами, пока не получил нагоняй от бойцов ВСУ.

"Они начали прятаться в окопе. Я говорю, — "Что вы делаете, надо же отбиваться или мы тут все 200-ые будем. Я им это сказали и они начали принимать бой", — рассказал Игорь Колядко.

Боец ВСУ добавил, что вражеский штурм остановили, однако в результате столкновения один боец Нацгвардии погиб, еще один получил ранение. Чудом уцелел воин 95-й бригады Александр Андрийчук – шлем не дал вражеской пуле задеть голову бойца.

Шлем бойца Александра Андрийчука Фото: Фокус

Отметим, что служащие ВСУ никак не комментировали моральную составляющую "вброса" про служащего Нацгвардии. По словам Игоря Колядко, главная задача сейчас — освободить Украину от российских оккупантов.

"Мы защищаем свою Украину. Будем все делать для того, чтобы полностью освободить Украину от "освободителей". Думаю, что скоро нам это удастся", — резюмировал боец.

Что было на видео с бойцом НГУ

14 апреля в Telegram-каналах появилось видео с информацией о том, что боец 1-го батальона 5-й бригады Национальной гвардии Украины якобы в одиночку принял бой против 20-и оккупантов, всех уничтожил и еще и спас раненых товарищей.

Также приводилось видео, в котором показано, как боец якобы боец НГУ ведет стрельбу из окопа. Однако как выяснилось, стрельбу вел вышеупомянутый Александр Андрийчук, боец 95-го батальона ВСУ.

К слову сказать, как рассказал Фокусу замкомандира 1-го батальона 5-й бригаду НГУ Александр Бурлака, вражеский дрон, который записал видео боя, также сбили бойцы ВСУ.

Напомним, 20 апреля в ВСУ рассказали об эвакуации тела защитника "из-под носа" врага. Украинским военным удалось зайти на позиции ВС РФ и ликвидировать до 10 оккупантов. Бойцы были вынуждены покинуть павшего побратима, однако вернулись за ним через несколько дней.

Также напомним, 6 апреля сообщалось, что в Бахмуте в Донецкой области группа украинских пограничников попала в окружение в частном секторе города. Им пришлось дать ближний бой, чтобы выйти из него.