Сховалися в окопах: у ЗСУ спростували, що боєць НГУ самотужки "відбив" позиції у росіян (відео)

У середині квітня в мережі поширилася інформація про те, що боєць Нацгвардії нібито самотужки прийняв бій і врятував поранених товаришів по службі. Як розповіли Фокусу бійці ЗСУ, які брали участь у бою, все було зовсім не так.

Related video

Інформація, що поширилася в мережі про те, що боєць Нацгвардії самотужки прийняв бій і врятував поранених бійців не відповідає дійсності. Про це Фокусу розповіли замкомандира 1-го батальйону 5-ї бригади НГУ Олександр Бурлака та боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ігор Колядко, який брав безпосередню участь у бою.

Так, 31 березня десантники ЗСУ Ігор Колядко та Олександр Андрійчук прийняли бій із російськими окупантами поблизу міста Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.

Бійці 95-ї бригади ЗСУ Олександр Андрійчук та Ігор Колядко Фото: Фокус

"Це було о 9 годині ранку. Вони [росіяни] дуже близько підійшли, почали в нас кидати гранатами. Ми почали відстрілюватися. Десь хвилин 20-30 йшов бій", — розповів Фокусу боєць 95-й ОДШБр ЗСУ Ігор із позивним "Коляда".

Згадуючи події того дня, український захисник зазначив, що боєць НГУ, про якого писали, що він нібито поодинці прийняв бій, насправді ховався в окопі разом зі своїми товаришами, допоки не отримав наздоганяння від бійців ЗСУ.

"Вони почали ховатися в окопі. Я кажу, — "Що ви робите, треба ж відбиватися або ми тут усі 200-ті будемо. Я їм це сказали, і вони почали приймати бій", — розповів Ігор Колядко.

Боєць ЗСУ додав, що ворожий штурм зупинили, проте внаслідок зіткнення один боєць Нацгвардії загинув, ще один отримав поранення. Дивом уцілів воїн 95-ї бригади Олександр Андрійчук – шолом не дав ворожій кулі зачепити голову бійця.

Шолом бійця Олександра Андрійчука Фото: Фокус

Зазначимо, що службовці ЗСУ не коментували моральну складову "вкидання" для службовця Нацгвардії. За словами Ігоря Колядка, головне завдання зараз – звільнити Україну від російських окупантів.

"Ми захищаємо свою Україну. Все робитимемо для того, щоб повністю звільнити Україну від "визволителів". Думаю, що скоро нам це вдасться", — резюмував боєць.

Що було на відео з бійцем НГУ

14 квітня в Telegram-каналах з'явилося відео з інформацією про те, що боєць 1-го батальйону 5-ї бригади Національної гвардії України нібито поодинці прийняв бій проти 20 окупантів, всіх знищив і ще й врятував поранених товаришів.

Також наводилося відео, де показано, як боєць нібито боєць НГУ веде стрілянину з окопа. Проте, як з'ясувалося, стрілянину вів вищезазначений Олександр Андрійчук, боєць 95-го батальйону ЗСУ.

До речі, як розповів Фокусу замкомандира 1-го батальйону 5-ю бригаду НГУ Олександр Бурлака, ворожий дрон, який записав відео бою, також збили бійці ЗСУ.

Нагадаємо, 20 квітня у ЗСУ розповіли про евакуацію тіла захисника "з-під носа" ворога. Українським військовим вдалося зайти на позиції ЗС РФ та ліквідувати до 10 окупантів. Бійці були змушені залишити померлого побратима, проте повернулися за ним за кілька днів.

Також нагадаємо, 6 квітня повідомлялося, що у Бахмуті на Донеччині група українських прикордонників потрапила в оточення у приватному секторі міста. Їм довелося дати ближній бій, щоби вийти з нього.