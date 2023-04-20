Утечка документов США. Китай игнорирует запросы "вагнеровцев" о передаче оружия, – FT

По информации издания, частная военная компания обращалась к азиатскому партнеру Москвы с просьбой о поставках боеприпасов и оборудования в начале года.

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Пекин не отвечает на просьбы российской частной военной компании "Вагнер" о передаче вооружения на фоне вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание утверждает, что информация о запросах "вагнеровцев" к КНР содержится в просочившихся документах Министерства обороны США. В частности, там идет речь о том, что ЧВК "Вагнер" обращалась к Пекину с просьбой о поставках боеприпасов и оборудования в начале 2023 года.

По мнению журналистов, такая просьба показывает уверенность основателя компании Евгения Пригожина в том, что Поднебесная согласится оказывать военную помощь Кремлю.

Но Пекин после запроса "не отправлял "вагнеровцам" никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов по поводу поставок оружия", цитирует FT содержание секретных документов Пентагона.

Напомним, 18 апреля в Москве прошла официальная встреча министра обороны России Сергея Шойгу с его китайским коллегой Ли Шанфу. Комментируя событие китайские военные эксперты отметили, что по результатам диалога Россия окажет содействие в области развития стратегического вооружения и разработке систем раннего предупреждения о ракетном нападении.

В тот же день Bloomberg сообщал, что война в Украине в определенном смысле может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина. По информации журналистов, лидер Китая продолжает сближение с Путиным, и не вступает в мирные переговоры, чтобы избежать ответственности за возможную неудачу.

Между тем 17 апреля в китайском МИД напомнили, что Поднебесная продолжает выступать за идею мирных переговоров между воюющими сторонами. Этот вопрос Пекин хочет обсуждать не только с Москвой, но и с международным сообществом.