Витік документів США. Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї, – FT

За інформацією видання, приватна військова компанія зверталася до азіатського партнера Москви з проханням про постачання боєприпасів та обладнання на початку року.

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Пекін не відповідає на прохання російської приватної військової компанії "Вагнер" про передачу озброєння на тлі вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання стверджує, що інформація про запити "вагнерівців" до КНР міститься в документах Міністерства оборони США, що просочилися. Зокрема, там йдеться про те, що ПВК "Вагнер" зверталася до Пекіна з проханням про постачання боєприпасів та обладнання на початку 2023 року.

На думку журналістів, таке прохання показує впевненість засновника компанії Євгенія Пригожина у тому, що Піднебесна погодиться надавати військову допомогу Кремлю.

Але Пекін після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", цитує FT зміст секретних документів Пентагону.

Нагадаємо, 18 квітня у Москві відбулася офіційна зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з його китайським колегою Лі Шанфу. Коментуючи подію китайські військові експерти зазначили, що за результатами діалогу Росія сприятиме розвитку стратегічного озброєння і розробці систем раннього попередження про ракетний напад.

У той же день Bloomberg повідомляв, що війна в Україні певним чином може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна. За інформацією журналістів, лідер Китаю продовжує зближення з Путіним і не входить у мирні переговори, щоб уникнути відповідальності за можливу невдачу.

Водночас 17 квітня у китайському МЗС нагадали, що Піднебесна продовжує виступати за ідею мирних переговорів між воюючими сторонами. Це питання Пекін хоче обговорювати не лише з Москвою, а й із міжнародною спільнотою.