Лучший момент: почему Египту стоит начать поставлять оружие Украине именно сейчас, – Forbes

На вооружении в египетской армии есть истребители МиГ-29М, которые будут лучше украинских, польских и словацких МиГов, потому что имеют ракеты Р-77-1.

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Последние слитые данные из Пентагона показывают, что Египет планировал поставлять ракеты для РСЗО "Град", однако позже выяснилось, что эти планы были поставлены на паузу. Оказалось, что Каир будет поставлять артиллерийские боеприпасы для Украины через Соединенные Штаты. Кроме этого, Египет мог бы передать и другое оружие. Об этом сообщает Forbes.

Украинской армии нужны артиллерийские боеприпасы, поэтому снабжение египетских боеприпасов будет очень полезным. Особенно в контексте подготовки контрнаступления для деоккупации захваченных территорий. Однако кроме снарядов ВСУ понадобились бы и другие образцы египетского вооружения.

Российские истребители и бомбардировщики ВКС РФ более современны, чем украинские. Поэтому Украина нуждается в истребителях и улучшении средств ПВО. Советских становится все меньше, а западных образцов еще недостаточно, чтобы оградить всю территорию от ракетных ударов РФ. F-16 имеет значительный арсенал ракетного и бомбового вооружения, однако самолетам будет сложно взлетать с временных аэродромов из-за конструктивных особенностей сопла под истребителем.

МиГ-29М египетской армии

Поэтому с авиацией Египет может оказаться полезным Украине, пишут в издании. На вооружении ВВС Египта есть российские истребители МиГ-29М/М2. Они будут совершеннее тех, что украинской армии передают поляки и словаки. Потому что египетские истребители имеют на вооружении ракеты Р-77-1 класса "воздух-воздух", которые дальнобойнее тех, что есть в Воздушных силах.

США могут предложить Египту истребители F-15 и современные ракеты AIM-120 BVAAM класса "воздух-воздух". Следовательно, уменьшится зависимость Каира от российского оружия. Проблемой здесь может быть только то, что Каир неохотно выступает против Москвы, потому что РФ является главным поставщиком продовольствия в страну.

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что Египет будет снабжать артиллерийские боеприпасы калибром 152-мм и 155-мм Украины.

Также 18 апреля стало известно, что российские войска используют египетские ЗРК С-400ВМ, производившиеся на экспорт в Каир.