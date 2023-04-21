Найкращий момент: чому Єгипту варто почати постачати зброю Україні саме зараз, – Forbes

На озброєні в єгипетській армії є винищувачі МіГ-29М, які будуть кращими за українські, польські та словацькі МіГи, бо мають ракети Р-77-1.

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Останні злиті дані з Пентагону показують, що Єгипет планував постачати ракети для РСЗВ "Град", однак пізніше зʼясувалось, що ці плани були поставлені на паузу. Натомість виявилось, що Каїр постачатиме артилерійські боєприпаси для України через Сполучені Штати. Окрім цього Єгипет міг би передати й іншу зброю. Про це повідомляє Forbes.

Українській армії потрібні артилерійські боєприпаси, тому постачання єгипетських боєприпасів буде дуже корисним. Особливо в контексті підготовки контрнаступу для деокупації захоплених територій. Однак окрім снарядів ЗСУ знадобились би й інші зразки єгипетського озброєння.

Російські винищувачі та бомбардувальники ПКС РФ більш сучасні, ніж українські. Тому Україна потребує винищувачів та покращення засобів ППО. Радянських стає все менше, а західних зразків ще недостатньо, щоб захистити всю територію від ракетних ударів РФ. F-16 має значний арсенал ракетного і бомбового озброєння, однак літакам буде складно злітати з тимчасових аеродромів через конструктивні особливості сопла під винищувачем.

МіГ-29М єгипетської армії

Тому з авіацією Єгипет може стати корисним Україні, пишуть у виданні. На озброєнні ВПС Єгипту є російські винищувачі МіГ-29М/М2. Вони будуть досконалішими за ті, що українській армії передають поляки та словаки. Тому, що єгипетські винищувачі мають на озброєнні ракети Р-77-1 класу "повітря-повітря", які є далекобійнішими, ніж ті, що є в Повітряних силах.

Натомість США можуть запропонувати Єгипту винищувачі F-15 й сучасні ракети AIM-120 BVAAM класу "повітря-повітря". Відтак зменшиться залежність Каїру від російської зброї. Проблемою тут може бути тільки те, що Каїр неохоче виступає проти Москви, бо РФ є головним постачальником продовольства в країну.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що Єгипет постачатиме артилерійські боєприпаси калібром 152-мм та 155-мм Україні.

Також 18 квітня стало відомо, що російські війська використовують єгипетські ЗРК С-400ВМ, які виготовлялись на експорт в Каїр.