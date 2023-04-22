Родственники бойцов Теробороны ВСУ вышли на митинг в Кривом Роге: реакция военного (фото)

Волонтер Виктор Миронов сказал журналистам, что защитники не обеспечены снаряжением, которым согласно документам располагают. Участница протеста заявила, что ее раненному мужчине не оказали лечение.

Related video

Сегодня, 22 апреля, в Кривом Роге собрались на акцию протеста родственники военных из 129 бригады Территориальной обороны ВСУ. Они утверждают, что раненых не вывозят с позиций, а бойцов не снабжают необходимым. Об этом сообщила корреспондентка "Суспільне".

"Мой муж получил контузию при выходе из окружения. По сегодняшний день медицинское лечение ему не предоставили, лечимся своими силами. Приехал командир и угрожал завести дело за дезертирство, если мужчина не пойдет в штурмовую бригаду", — сказала журналистке участница митинга.

В СМИ передали, что митингующие перекрыли дорогу. Их требования, по словам корреспондентки, — это надлежащее лечение раненых и возвращение тел погибших защитников.

"Также родственники обвиняют командование бригады в том, что военных отправляют на "ноль" без должного питания, амуниции, медицинского обеспечения и огневой поддержки артиллерии", — написали в "Суспільне".

Журналистка на месте событий поговорила с волонтером Виктором Мироновым, подвозившим помощь 129 бригаде. По его словам, ситуация "сложная": бойцам не хватает медикаментов и снаряжения. Также волонтер пожаловался на нехватку автомобилей для транспортировки раненых.

"Хотим узнать, почему наши ребята без артподдержки, без дронов, без ночных тепловизоров, хотя, по документам, они есть. Если они стоят на первой линии, то они должны быть всем обеспечены", — заявил корреспондент Миронов.

В СМИ рассказали, что представители бригады комментировать ситуацию отказались. Местные власти и военное командование с митингующими говорить также отказались.

"Участники акции решили подготовить список вопросов и предоставить командованию бригады и Совету обороны города, чтобы те ответили на них в режиме онлайн", — сообщили в СМИ.

Корреспондентка поговорила с участницей протеста Дарьей, муж которой служит в бригаде. По ее словам, военные не имели на позициях воды и еды, а также не были снабжены техникой и боеприпасами.

Дарья заявила журналистке, что родственникам не удалось ничего решить сегодня, поэтому "нужно обращаться куда-нибудь выше, на Киев".

Фото: Суспільне Фото: Суспiльне

Протест в Кривом Роге: реакция военного

На митинг отреагировал в своем телеграмм-канале Анатолий Штефан, защитник с позывным "Штирлиц". Он выразил подозрение, что за акцией может стоять РФ.

"Понимаю, что проблемных вопросов много и их нужно решать, но не таким образом", — написал он.

Штефан рассказал, что постоянно наблюдает попытки россиян "разжигать огонь" в тематических сообществах. По его мнению, "информационная гигиена" сейчас на низком уровне.

"Не удивлюсь, если конечный бенефициар сейчас пишет доклад об удачно проведенной операции, а его командир представления на награды", — заявил военный.

Пост Анатолия Штефана о митинге в Кривом Роге Фото: скриншот

Напомним, 21 апреля в Министерстве здравоохранения Украины рассказали об упрощении правительством механизма направления раненых военных на лечение за границу. Теперь уровень необходимости направления бойца на заграничное лечение сможет определять медучреждение, в котором он находится.

Ранее, 17 апреля, россияне не пропустили на территорию РФ 14 грузовиков со своими ранеными. После перемещения часть захватчиков, по данным Генштаба, погибла.