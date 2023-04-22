Родичі бійців Тероборони ЗСУ вийшли на мітинг в Кривому Розі: реакція військового (фото)

Волонтер Віктор Миронов сказав журналістам, що захисники не забезпеченні спорядженням, яке, згідно з документами, вони мають. Учасниця протесту заявила, що її пораненому чоловіку не надали лікування.

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Сьогодні, 22 квітня, у Кривому Розі зібралися на акцію протесту родичі військових зі 129 бригади Територіальної оборони ЗСУ. Вони стверджують, що поранених не вивозять з позицій, а бійців не забезпечують необхідним. Про це повідомила кореспондентка "Суспільного".

"Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. По сьогодні медичне лікування йому не надали, лікуємось своїми силами. Приїхав командир й погрожував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду", — сказала журналістці учасниця мітингу.

У ЗМІ передали, що мітингувальники перекрили дорогу. Їхні вимоги, за словами кореспондентки, це належне лікування поранених та повернення тіл загиблих захисників.

"Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на "нуль" без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії", — написали в "Суспільному".

Журналістка на місці подій поговорила з волонтером Віктором Мироновим, який підвозив допомогу 129 бригаді. За його словами, ситуація "складна": бійцям бракує медикаментів та спорядження. Також волонтер поскаржився на нестачу автівок для транспортування поранених.

"Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені", — заявив кореспондентці Миронов.

У медіа розповіли, що представники бригади коментувати ситуацію відмовились. Місцева влада та військове командування з мітингувальниками говорити також відмовились.

"Учасники акції вирішили підготувати список запитань і надати командуванню бригади та Раді оборони міста, аби ті відповіли на них в режимі онлайн", — повідомили у ЗМІ.

Кореспондентка поговорила з учасницею протесту Дар’єю, чоловік якої служить у бригаді. За її словами, військові не мали на позиціях води та їжі, а також не були забезпечені технікою й боєприпасами.

Дар’я заявила журналістці, що родичам не вдалося нічого вирішити сьогодні, тому "потрібно звертатись кудись вище, на Київ".

Фото: Суспільне Фото: Суспiльне

Протест у Кривому Розі: реакція військового

На мітинг відреагував у своєму телеграм-каналі Анатолій Штефан, захисник з позивним "Штірліц". Він висловив підозру, що за акцією може стояти РФ.

"Розумію, що проблемних питань багато і їх потрібно вирішувати, але не в такий спосіб", — написав він.

Штефан розповів, що постійно спостерігає спроби росіян "розпалювати вогонь" у тематичних спільнотах. На його думку, "інформаційна гігієна" нині на низькому рівні.

"Не здивуюся, якщо кінцевий бенефіціар зараз пише доповідь про вдало проведену операцію, а його командир подання на нагороди", — заявив військовий.

Пост Анатолія Штефана про мітинг в Кривому Розі Фото: скріншот

Нагадаємо, 21 квітня у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про спрощення урядом механізму направлення поранених військових на лікування за кордон. Тепер рівень необхідності направлення бійця на закордонне лікування зможе визначати медустанова, де він перебуває.

Раніше, 17 квітня, росіяни не пропустили на територію РФ 14 вантажівок зі своїми пораненими. Після переміщення частина загарбників, за даними Генштабу, загинула.