В Турции впервые поднялся в воздух вертолет Gökbey: в чем его особенность (видео)
Воздушное судно получило турецкий авиадвигатель, разрабатываемый 6 лет. Gökbey создается для армии Турции.
Президент Агентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир опубликовал видео первого полета турецкого вертолета T625 Gökbey с отечественным двигателем.
22 апреля турецкий отечественный вертолет Gökbey разработки Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые поднялся в небо. Силовой установкой в воздушном судне выступает двигатель TS1400, который тоже производят в Турции. Разработка силовой установки заняла 6 лет. Власти страны планомерно уменьшают зависимость оборонно-промышленного комплекса от иностранных поставщиков, создавая собственные агрегаты.
Двигатель имеет мощность 1400 лошадиных сил и вращательную мощность 23000 оборотов в минуту. Его впервые представили в декабре 2020 года. Пока его будут устанавливать только в Gökbey, однако в дальнейшем его могут установить и в ударный вертолет T129 ATAK.
Что известно о вертолете Gökbey?
Разработка транспортного вертолета Gökbey стартовала еще в 2013 году, когда был подписан контракт с TAI. Основными пользователями воздушного судна будут Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и армия Турции.
Основные характеристики Gökbey:
- вместимость – 12 пассажиров;
- максимальная скорость — 306 км/ч;
- крейсерская скорость – 278 км/ч;
- дальность полета – 740 км;
- максимальная высота – 6100 метров.
Напомним, 15 декабря реактивный беспилотник Kizilelma совершил первый полноценный полет. В одну из версий БПЛА устанавливают украинские двигатели.
13 апреля в Турции анонсировали новую ракету для беспилотников Bayraktar TB3, которая будет "умным боеприпасом нового поколения".