В Турции впервые поднялся в воздух вертолет Gökbey: в чем его особенность (видео)

Воздушное судно получило турецкий авиадвигатель, разрабатываемый 6 лет. Gökbey создается для армии Турции.

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Президент Агентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир опубликовал видео первого полета турецкого вертолета T625 Gökbey с отечественным двигателем.

22 апреля турецкий отечественный вертолет Gökbey разработки Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые поднялся в небо. Силовой установкой в воздушном судне выступает двигатель TS1400, который тоже производят в Турции. Разработка силовой установки заняла 6 лет. Власти страны планомерно уменьшают зависимость оборонно-промышленного комплекса от иностранных поставщиков, создавая собственные агрегаты.

Разработка двигателя заняла 6 лет

Двигатель имеет мощность 1400 лошадиных сил и вращательную мощность 23000 оборотов в минуту. Его впервые представили в декабре 2020 года. Пока его будут устанавливать только в Gökbey, однако в дальнейшем его могут установить и в ударный вертолет T129 ATAK.

Что известно о вертолете Gökbey?

Разработка транспортного вертолета Gökbey стартовала еще в 2013 году, когда был подписан контракт с TAI. Основными пользователями воздушного судна будут Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и армия Турции.

Демонстрация вертолета на авиасалоне в Париже, 2017 год

Основные характеристики Gökbey:

вместимость – 12 пассажиров;

максимальная скорость — 306 км/ч;

крейсерская скорость – 278 км/ч;

дальность полета – 740 км;

максимальная высота – 6100 метров.

Напомним, 15 декабря реактивный беспилотник Kizilelma совершил первый полноценный полет. В одну из версий БПЛА устанавливают украинские двигатели.

13 апреля в Турции анонсировали новую ракету для беспилотников Bayraktar TB3, которая будет "умным боеприпасом нового поколения".