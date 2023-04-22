В Туреччині вперше здійнявся у повітря гелікоптер Gökbey: в чому його особливість (відео)

Повітряне судно отримало турецький авіадвигун, який розроблювали 6 років. Gökbey створюють для армії Туреччини.

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Президент Агенції оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір опублікував відео першого польоту турецького гелікоптера T625 Gökbey з національним двигуном.

22 квітня турецький вітчизняний гелікоптер Gökbey розробки Turkish Aerospace Industries (TAI) вперше піднявся у небо. Силовою установкою у повітряному судні виступає двигун TS1400, який теж виготовляють в Туреччині. Розробка силової установки зайняла 6 років. Влада країни планомірно зменшує залежність оборонно-промислового комплексу від іноземних постачальників, для цього створюються власні агрегати.

Розробка двигуна зайняла 6 років

Двигун має потужність 1400 кінських сил та обертальну потужність у 23000 обертів за хвилину. Його вперше представили у грудні 2020 року. Поки його будуть встановлювати тільки в Gökbey, однак в подальшому його можуть встановити й в ударний гелікоптер T129 ATAK.

Що відомо про гелікоптер Gökbey?

Розробка транспортного гелікоптера Gökbey стартувала ще у 2013 році, коли був підписаний контракт з TAI. Основними користувачами повітряного судна будуть Військово-повітряні сили, Військово-морські сили та армія Туреччини.

Демонстрація гелікоптера на авіасалоні в Парижі, 2017 рік

Основні характеристики Gökbey:

місткість — 12 пасажирів;

максимальна швидкість — 306 км/год;

крейсерська швидкість — 278 км/год;

дальність польоту — 740 км;

максимальна висота — 6100 метрів.

Нагадаємо, 15 грудня реактивний безпілотник Kizilelma здійснив перший повноцінний політ. В одну з версій БПЛА встановлюють українські двигуни.

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