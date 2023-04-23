Почему только 18? Мельник пожаловался, что Германия передала ВСУ слишком мало танков Leopard 2
Замминистра иностранных дел отметил, что у Германии есть 600 БТР Fuchs и 300 бронемашин Wiesel, но Украина не получила ни одной единицы этой бронетехники.
Германия поставила в Украину только 6% своих танков Leopard 2 и не передала ни одного бронетранспортера Fuchs или Wiesel, хотя именно в такой технике нуждаются Вооруженные силы Украины для успешного контрнаступления. Об этом 22 апреля заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире телемарафона.
Дипломат высказал непонимание относительного того, почему ФРГ поставила такое количество современных танков, ведь Бундесвер имеет в запасе 382 единицы Leopard 2.
"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть, нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю, почему", — сказал Мельник.
Кроме того замминистра пожаловался на то, что Берлин имеет на вооружении 600 БТР Fuchs и 300 единиц бронемашин Wiesel, а украинская армия не получила ни одной такой машины.
"Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs. Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили Это то, что нам нужно для наступления", – добавил Мельник.
Напомним, на странице в Twitter 22 апреля дипломат опубликовал пост, в котором поблагодарил западных союзников за предоставленную военную помощь, но вместе с тем заявил, что ее недостаточно. По его словам, для того чтобы ВСУ смогли покончить с российскими оккупантами, им необходимо в 10 раз больше.
"Этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров переступить все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", — написал Мельник.Важно
Ранее сообщалось, что Минобороны Германии планирует закупить 18 танков Leopard 2A8 новой модификации вместо тех, которые были переданы Украине. Новая версия ОБТ будет обладать улучшенной защитой от противотанковых средств и мин, систему связи и новый двигатель.