Почему только 18? Мельник пожаловался, что Германия передала ВСУ слишком мало танков Leopard 2

Замминистра иностранных дел отметил, что у Германии есть 600 БТР Fuchs и 300 бронемашин Wiesel, но Украина не получила ни одной единицы этой бронетехники.

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Германия поставила в Украину только 6% своих танков Leopard 2 и не передала ни одного бронетранспортера Fuchs или Wiesel, хотя именно в такой технике нуждаются Вооруженные силы Украины для успешного контрнаступления. Об этом 22 апреля заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире телемарафона.

Дипломат высказал непонимание относительного того, почему ФРГ поставила такое количество современных танков, ведь Бундесвер имеет в запасе 382 единицы Leopard 2.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть, нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю, почему", — сказал Мельник.

Кроме того замминистра пожаловался на то, что Берлин имеет на вооружении 600 БТР Fuchs и 300 единиц бронемашин Wiesel, а украинская армия не получила ни одной такой машины.

"Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs. Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили Это то, что нам нужно для наступления", – добавил Мельник.

Напомним, на странице в Twitter 22 апреля дипломат опубликовал пост, в котором поблагодарил западных союзников за предоставленную военную помощь, но вместе с тем заявил, что ее недостаточно. По его словам, для того чтобы ВСУ смогли покончить с российскими оккупантами, им необходимо в 10 раз больше.

"Этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров переступить все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", — написал Мельник.

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Ранее сообщалось, что Минобороны Германии планирует закупить 18 танков Leopard 2A8 новой модификации вместо тех, которые были переданы Украине. Новая версия ОБТ будет обладать улучшенной защитой от противотанковых средств и мин, систему связи и новый двигатель.