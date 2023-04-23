Чому лише 18? Мельник поскаржився, що Німеччина передала ЗСУ надто мало танків Leopard 2

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що Німеччина має 600 БТР Fuchs та 300 бронемашин Wiesel, але Україна не отримала жодної одиниці цієї бронетехніки.

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Німеччина поставила в Україну лише 6% своїх танків Leopard 2 і не передала жодного бронетранспортера Fuchs або Wiesel, хоча саме такої техніки потребують Збройні сили України для успішного контрнаступу. Про це 22 квітня заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у ефірі телемарафону.

Дипломат висловив нерозуміння щодо того, чому ФРН поставила таку кількість сучасних танків, адже Бундесвер має в запасі 382 одиниці Leopard 2.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 або 100 танків. Я не розумію, чому", — сказав Мельник.

Крім того, заступник міністра поскаржився на те, що Берлін має на озброєнні 600 БТР Fuchs і 300 одиниць бронемашин Wiesel, а українська армія не отримала жодної такої машини.

"Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs. Це БТР, щоб війська могли швидко пересуватися. Вони мають 600 таких машин, а ми жодної не отримали. Це те, що нам потрібно для наступу", — додав Мельник.

Нагадаємо, на сторінці в Twitter 22 квітня дипломат опублікував пост, в якому подякував західним союзникам за надану військову допомогу, але водночас заявив, що її недостатньо. За його словами, для того, щоб ЗСУ змогли покінчити з російськими окупантами, їм необхідно в 10 разів більше.

"Цього недостатньо. Україні потрібно вдесятеро більше, щоб покінчити з російською агресією цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів переступити всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на постачання зброї Україні", — написав Мельник.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони Німеччини планує закупити 18 танків Leopard 2A8 нової модифікації замість тих, що були передані Україні. Нова версія ОБТ матиме покращений захист від протитанкових засобів і мін, систему зв'язку та новий двигун.