Танк выше третьего поколения: в Турции продемонстрировали новый ОБТ Altay

Президент Эрдоган заявил, что новый танк после испытаний станет основным боевым танком турецкой армии. Машина создана с применением новых технологий и имеет повышенную живучесть.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением на церемонии передачи нового танка Altay, который будет передан турецким вооруженным силам на испытания. По его словам, несмотря на то, что проект не раз сталкивался с многими трудностями, турецкие инженеры сумели создать танк с лучшими возможностями, чем прототип, который был представлен еще 10 лет назад. Об этом 23 апреля сообщил новостной телеканал Haber Global.

По словам турецкого лидера, новый танк после испытаний станет основным боевым танком турецкой армии. Машина создана с применением современных технологий, поэтому можно считать, что Altay — это ОБТ выше третьего поколения.

"Наши инженеры упорно трудились, чтобы преодолеть множество препятствий. Они спроектировали все отечественные подсистемы вместо иностранных. В результате появился новый Altay с высоким уровнем локализации и передовыми технологиями. В этом проекте мы усилили живучесть — одну из важнейших характеристик танков. Машина стала танком "Новый Altay" и он выше третьего поколения", — заявил Эрдоган.

Что известно о танке Altay

Первые опытные образцы Altay были продемонстрированы на военной базе Адапазары в 2012 году. По мнению некоторых экспертов, Турция, как член НАТО, все же решила обзавестись своим танком, поскольку он, во-первых, будет дешевле. А во-вторых, Турция гарантирует себе вооружение в случае осложнений с поставками оружия и комплектующих от союзников.

Пока достоверно неизвестно, как именно турецкие инженеры модернизировали Altay, однако в 2018 году танк был оснащен орудием 120-мм Rheinmetall Rh 120L/55, позволяющим вести огонь кумулятивно-осколочными, подкалиберными оперенными и осколочно-шрапнельными боеприпасами. Кроме того был установлен пулеметы: 7,62-мм спарен с пушкой, а 12,7-мм на башенном дистанционно-управляемом модуле.

Турецкий танк Altay на выставке IDEF-2017

Танк имел систему управления огнем Volkan III или National Canon разработки фирмы Aselsan, которая включает в себя прицельно-наблюдательный комплекс для командира с обзором на 360 градусов и наводчика с двумя стабилизированными каналами – дневным и ночным. Кроме того турецкая машина была оснащена лазерным дальномером и тепловизором.

Что касается бронирования, то Altay оснащен противокумулятивными экранами, динамической защитой от неизвестного разработчика и дополнительно усиленным днищем. Также танк имел акустическую систему обнаружения работы стрелкового оружия, на которое в автоматическом режиме наводится 12,7-мм пулемет.

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Напомним, Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Турции технологического оборудования для модернизации истребителей F-16. 18 апреля журналисты Defence Brief сообщили, что потенциально сделка обойдется Анкаре в 259 млн долларов.