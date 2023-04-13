Подводный флот Ататюрка: немецкие подводные лодки на службе ВМС Турции

В 1930-х годах Турецкая республика активно развивалась, в течение всего десятилетия в страну бежали немецкие ученые-евреи, которые бежали от нацизма. За следующие 10-15 лет Турция получает различные подлодки для Военно-морских сил.

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"Мы заявили следующие названия для наших четырех новых подводных лодок: 1) Saldıray, 2) Batıray, 3) Atılay, 4) Yıldıray. Я считаю, что нет необходимости объяснять их значение. Значения этих исконно турецких слов: (тот, кто) нападает, (тот, кто) топит, (тот, кто) стреляет, (тот, кто) запугивает", — Мустафа Кемаль Ататюрк.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о том, каким был флот подлодок Турции в 1930-1950 годах.

Быстро развивающаяся Турецкая Республика 1930-х годов с большим интересом присматривалась к немецкой промышленности, чтобы модернизировать некоторые свои технологии и услуги. В течение десятилетия Турция с распростертыми объятиями приняла около 300 немецких ученых-евреев, бежавших от нацизма и продолживших свои исследования в эмиграции, а турецкие ВВС в 1937 году заказали в Германии 24 бомбардировщика Heinkel He 111 и 26 учебных самолетов Focke-Wulf 44/58K. В 1940 году национальная железнодорожная компания TCDD разместила заказ на шесть немецких дизельных многоцелевых установок MT5200, не уступавших самым современным поездам Европы того времени.

Пожалуй, самая крупная попытка импорта немецкой высокотехнологичной техники была предпринята в 1936 году, когда ВМС Турции заказали четыре подводные лодки класса Project 280/Ay, разработанные на основе немецких подводных лодок класса Type IX. Подводные лодки класса Ay были официально разработаны голландской фиктивной компанией NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw, подставной фирмой для проектирования подводных лодок Германии, которое все еще было запрещено Версальским договором. Две подводные лодки должны были быть построены в Германии, а еще две, Atılay и Yıldıray, – на верфи Taşkızak в Стамбуле. Подводная лодка Batıray, построенная в Германии, Batıray, была задумана как минный заградитель, но после завершения строительства в 1939 году ее захватили и ввели в эксплуатацию немецкие Кригсмарине.

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Прощай, Берлин! Бомбардировщики Не 111 на службе Турции

К счастью для Турции, Saldıray избежала участи своего собрата, будучи законченной на несколько месяцев раньше, чем Batıray. Строительство подводной лодки началось в феврале 1937 года на заводе Krupp Germaniawerft в Киле, и она была спущена на воду в присутствии немецких и турецких официальных лиц в июле 1938 года. После окончательного оснащения она была готова к сдаче в начале 1939 года. Однако из-за предвоенной напряженности не хватало персонала Кригсмарине, который можно было бы выделить для отправки корабля в Турцию. Это привело к задержке отплытия до 2 апреля 1939 года, когда Saldıray наконец-то отправилась в Эгейское море под германским флагом с экипажем из турецких моряков и немецких офицеров.

Решение турецкого правительства отправить своих моряков в Германию, вероятно, спасло Saldıray для Турции, так как задержка всего на несколько месяцев означала бы, что ее тоже захватили бы Кригсмарине. Когда 5 июня 1939 года Saldıray вошла в состав турецкого флота на церемонии, состоявшейся на Золотом Роге в Стамбуле, Yıldıray и Atılay все еще строились на верфи Ташкизак, расположенной всего в нескольких километрах. Эти подводные лодки были построены турецкими рабочими под немецким надзором и в основном из местных материалов. Подводная лодка Atılay была спущена на воду в 1939 году и вступила в строй год спустя, но из-за того, что после начала Второй мировой войны немецкая техническая экспертиза и запчасти были изъяты, Yıldıray смогла вступить в строй только в 1946 году, через шесть лет после спуска на воду.

Судно Atılay спущено на воду в устье Золотого Рога в 1939 году

Церемония спуска на воду Yıldıray в 1939 году. Из-за отказа от технической помощи и прекращения поставок важнейших деталей из Германии турецкому флоту удалось ввести Yıldıray в строй только в 1946 году

Покупка и строительство на месте четырех высокотехнологичных океанских подводных лодок имело такое значение для обороны Турции, что президент Мустафа Кемаль Ататюрк решил сам дать подводным лодкам имена. Написав 17 января 1938 года премьер-министру Челалу Баяру письмо с именами четырех подводных лодок, Ататюрк так и не застал прибытия первой подводной лодки в Турцию, скончавшись через девять месяцев после написания письма в ноябре 1938 года. Рукописный указ Ататюрка о присвоении названий подводным лодкам до сих пор выставлен в Военно-морском музее Стамбула, что подчеркивает значение, которое он имел (и, возможно, в символическом смысле до сих пор имеет) для турецкого флота.

Atılay (что означает "стреляющий") на большой скорости. Обратите внимание на 10,5-см орудие в носовой части башни.

Подводные лодки класса Ay имели шесть 53,3-см торпедных аппаратов (четыре в носу и два в корме) и могли нести в общей сложности 14 торпед. Подводные лодки этого класса оснащались двумя датскими дизельными двигателями Burmeister & Wain мощностью 3500 л.с. (котельных лошадиных сил), а также двумя электродвигателями, которые позволяли им двигаться со скоростью около 20 узлов на поверхности и 9 узлов в погруженном состоянии. Дальность плавания Batıray составляла 13 100 нми (19 400 км) на десяти узлах на поверхности и до 75 нми (144 км) на четырех узлах в погруженном состоянии. Три другие подводные лодки этого класса имели меньшую дальность плавания – 8000 нми (14 800 км) на 10 узлах на поверхности. Численность экипажа составляла около 45 офицеров и матросов. Четыре подводные лодки класса Ay были оснащены 10,5-см палубным орудием L/45, установленным в носовой части башни.

Подлодки Saldıray и Atılay были также вооружены 2-сантиметровым зенитным орудием Oerlikon, установленным на приподнятой платформе за ходовой башней. Batiray мог нести до 36 мин, которые запускались через торпедные аппараты.

Класс Ay был не первым классом подводных лодок немецкого происхождения, служивших турецкому флоту. В 1925 году немецкая фиктивная компания NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS) спроектировала для ВМС Турции две прибрежные подводные лодки класса Project 46 на базе подводных лодок класса UB III времен Первой мировой войны. Оба судна этого класса были построены на верфи Wilton-Fijenoord в Роттердаме, Нидерланды, в 1927 году и поступили на вооружение ВМС Турции в 1928 году как Birinci İnönü и İkinci İnönü. За Project 46 последовал Project 111, также спроектированный (IvS). Строительство подводной лодки было начато в 1930 году для ВМС Испании, которые, однако, не проявили интереса к проекту. Затем подводная лодка была продана турецкому флоту в 1935 году под названием Gür. Приобретение двух подводных лодок у Италии завершило военно-морской арсенал Турции 1930-х годов.

Project 46 класса прибрежных подводных лодок был разработан для турецкого флота компанией IvS на основе класса UB III времен Первой мировой войны. Две из них были заказаны турецким флотом в 1925 году и поступили на вооружение турецкого флота в 1928 году. Обратите внимание, что названия написаны на османско-турецком алфавите, который в 1928 году был заменен на современный алфавит на основе латиницы

Подводные лодки Saldıray и Yıldıray прослужили в турецком флоте в основном без особых проблем до их списания и замены субмаринами класса Balao ВМС США в 1957 году. Подводная лодка Atılay трагически погибла, подорвавшись на мине в проливе Дарданеллы 14 июля 1942 года, что привело к гибели всего экипажа из 38 человек. После того как подводная лодка не смогла вовремя добраться до места назначения, была начата поисково-спасательная операция; около 20:30 того же вечера буй Atılay был обнаружен на поверхности воды. Хотя телефон в буе был в рабочем состоянии, на неоднократные звонки так и не поступило ответа с Atılay, что подтвердило ее трагическую судьбу. В 1994 году, спустя 52 года после затопления Atılay, обломки подводной лодки были наконец обнаружены примерно в 6 км от берега и на глубине 68 метров. Atılay и ее злополучный экипаж вспоминаются в песне Gitti de Gelmeyiverdi ("Он ушел и не вернулся"), поскольку муж Хамиет Юджес, известной в то время турецкой певицы, был среди членов экипажа.

Злополучный экипаж судна Atılay незадолго до гибели на мине, установленной во время Дарданелльской кампании 1915 года в июле 1942 года

Batıray, захваченная после завершения строительства в 1939 году, была введена в состав немецкой Кригсмарине 20 сентября 1939 года. Несмотря на то, что она была оснащена как минный заградитель, Кригсмарине использовала ее как обычную подводную лодку типа IX (на базе которой и была спроектирована Batıray). За время своей боевой службы (июнь1940 года — март 1941 года) она совершила шесть патрулей, в ходе которых потопила восемь кораблей союзников, включая британский торговый крейсер HMS Andania. Из десяти кораблей, потопленных четырнадцатью иностранными подводными лодками, поступившими на вооружение Кригсмарине во время Второй мировой войны, на долю UA пришлось восемь. С июля 1942 года подводная лодка использовалась для обучения и больше не совершала боевых выходов. Она была затоплена 3 мая 1945 года в Киле.

UA, или Batıray, как она была известна на службе Турции, под флагом немецкого Кригсмарине

Традиция эксплуатации передовых немецких подводных лодок, заложенная в 1930-х годах, продолжается в современном подводном флоте Турецкой Республики, который полностью состоит из немецких разработок. К уже находящимся на вооружении подводным лодкам Type 209 добавятся шесть противолодочных субмарин класса Reis, построенных по лицензии на основе немецкого проекта подводной лодки Type 214, которые должны вступить в строй в 2020-х годах. Хотя ни одной из них не суждено носить имена подводных лодок класса Ay, дух этих загадочных кораблей сохраняется в их преемниках почти век спустя. Предпринимались попытки сохранить наследие Atıla, переместив затонувшее судно на глубину 30 метров в качестве части подводного музея. Эти планы пока не осуществились, а состояние затонувшего судна может и вовсе помешать им. Возможно, для последнего пристанища экипажа из 38 человек будет лучше провести остаток дней в нетронутых водах.

Остатки корабля Atıla

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