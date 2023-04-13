Підводний флот Ататюрка. Німецькі підводні човни на службі ВМС Туреччини

У 1930-х роках Турецька республіка активно розвивалася, протягом усього десятиліття в країну тікали німецькі вчені-євреї, які тікали від нацизму. За наступні 10-15 років Туреччина отримує різні підводні човни для Військово-морських сил.

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" Ми пропонуємо такі назви для наших чотирьох нових підводних човнів: Saldıray, Batıray, Atılay, Yıldıray. Я вважаю, що нема потреби пояснювати їхнє значення. Ці споконвічно турецькі слова означають: той, хто нападає; той, хто топить; той, хто стріляє; той, хто залякує", — Мустафа Кемаль Ататюрк.

Фокус переклав статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про те, яким був флот підводних човнів Туреччини в 1930-1940 роках.

Турецька Республіка 1930-х років, що швидко розвивалася, з великим інтересом придивлялася до німецької промисловості, щоб модернізувати деякі свої технології та послуги. Протягом десятиліття Туреччина з розкритими обіймами прийняла близько 300 німецьких учених-євреїв, які втекли від нацизму і продовжили свої дослідження в еміграції, а турецькі ВПС в 1937 замовили в Німеччині 24 бомбардувальники Heinkel He 111 і 26 навчальних літаків. У 1940 році національна залізнична компанія TCDD розмістила замовлення на шість німецьких дизельних багатоцільових установок MT5200, які не поступалися найсучаснішим поїздам Європи того часу.

Мабуть, найбільшу спробу імпорту німецької високотехнологічної техніки було здійснено в 1936 році, коли ВМС Туреччини замовили чотири підводні човни класу Project 280/Ay, розроблені на основі німецьких підводних човнів класу Type IX. Підводні човни класу Ay були офіційно розроблені голландською фіктивною компанією NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw, підставною фірмою для проєктування підводних човнів Німеччини, яка все ще була заборонена Версальським договором. Два підводні човни мали бути побудовані в Німеччині, а ще два, Atılay і Yıldıray, — на верфі Taşkızak у Стамбулі. Підводний човен Batıray, побудований у Німеччині, Batıray, був задуманий як мінний загороджувач, але після завершення будівництва в 1939 році його захопили і ввели в експлуатацію німецькі Кріґсмаріне.

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Прощавай, Берліне! Бомбардувальники Не 111 на службі Туреччини

На щастя для Туреччини, Saldıray уникла долі свого побратима, бувши закінченою на кілька місяців раніше, ніж Batıray. Будівництво підводного човна почалося в лютому 1937 року на заводі Krupp Germaniawerft у Кілі, і він був спущений на воду в присутності німецьких та турецьких офіційних осіб у липні 1938 року. Після остаточного оснащення вона була готова до здачі на початку 1939 року. Однак через передвоєнну напруженість не вистачало персоналу Кріґсмаріне, який можна було б виділити для відправлення корабля до Туреччини. Це призвело до затримки відплиття до 2 квітня 1939 року, коли Saldıray нарешті вирушила до Егейського моря під німецьким прапором з екіпажем з турецьких моряків та німецьких офіцерів.

Рішення турецького уряду відправити своїх моряків до Німеччини, ймовірно, врятувало Saldıray для Туреччини, оскільки затримка всього на кілька місяців означала б, що її теж захопили б Кріґсмаріне. Коли 5 червня 1939 року Saldıray увійшла до турецького флоту на церемонії, що відбулася на Золотому Розі в Стамбулі, Yıldıray і Atılay все ще будували на верфі Ташкізак, розташованої всього за кілька кілометрів. Ці підводні човни були побудовані турецькими робітниками під німецьким наглядом та переважно з місцевих матеріалів. Підводний човен Atılay був спущений на воду в 1939 році і вступив в дію через рік, але через те, що після початку Другої світової війни німецька технічна експертиза і запчастини були вилучені, Yıldıray змогла вступити в дію тільки в 1946 році, через шість років після спуску на воду.

Судно Atılay спущено на воду у гирлі Золотого Рогу у 1939 році

Церемонія спуску на воду Yildiray в 1939 році. Через відмову від технічної допомоги та припинення поставок найважливіших деталей з Німеччини турецькому флоту вдалося ввести Yıldıray в дію тільки в 1946 році.

Купівля та будівництво на місці чотирьох високотехнологічних океанських підводних човнів мало таке значення для оборони Туреччини, що президент Мустафа Кемаль Ататюрк вирішив сам дати підводним човнам імена. Написавши 17 січня 1938 року прем'єр-міністрові Челалу Баяру лист із іменами чотирьох підводних човнів, Ататюрк так і не застав прибуття першого підводного човна до Туреччини, померши через дев'ять місяців після написання листа в листопаді 1938 року. Рукописний указ Ататюрка про присвоєння назв підводним човнам досі виставлений у Військово-морському музеї Стамбула, що наголошує на значенні, яке він мав (і, можливо, в символічному сенсі досі має) для турецького флоту.

Atılay (що означає "той, що стріляє") на великій швидкості. Зверніть увагу на 10,5 см зброю в носовій частині вежі.

Підводні човни класу Ay мали шість 53,3 см торпедних апаратів (чотири в носі і два в кормі) і могли нести загалом 14 торпед. Підводні човни цього класу оснащувалися двома данськими дизельними двигунами Burmeister & Wain потужністю 3500 к. с. (котельних кінських сил), а також двома електродвигунами, які дозволяли їм рухатися зі швидкістю близько 20 вузлів на поверхні та 9 вузлів у зануреному стані. Дальність плавання Batıray становила 13 100 нми (19 400 км) на десяти вузлах на поверхні та до 75 нми (144 км) на чотирьох вузлах у зануреному стані. Три інші підводні човни цього класу мали меншу дальність плавання – 8000 нми (14800 км) на 10 вузлах на поверхні. Чисельність екіпажу становила близько 45 офіцерів та матросів. Чотири підводні човни класу Ay були оснащені 10,5 см палубним знаряддям L/45, встановленим в носовій частині вежі.

Підводні човни Saldıray і Atılay були також озброєні 2-сантиметровою зенітною зброєю Oerlikon, встановленою на піднятій платформі за ходовою вежею. Batiray міг нести до 36 мін, які запускалися через торпедні апарати.

Клас Ay був першим класом підводних човнів німецького походження, які служили турецькому флоту. У 1925 році німецька фіктивна компанія NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS) спроєктувала для ВМС Туреччини два прибережні підводні човни класу Project 46 на базі підводних човнів класу UB III часів Першої світової війни. Обидва судна цього класу були побудовані на верфі Wilton-Fijenoord в Роттердамі, Нідерланди, в 1927 році і надійшли на озброєння ВМС Туреччини в 1928 як Birinci İnönü і İkinci İnönü. За Project 46 був Project 111, також спроєктований (IvS). Будівництво підводного човна було розпочато у 1930 році для ВМС Іспанії, які, однак, не виявили інтересу до проєкту. Потім підводний човен був проданий турецькому флоту в 1935 під назвою Gür. Придбання двох підводних човнів в Італії завершило військово-морський арсенал Туреччини 1930-х років.

Project 46 класу прибережних підводних човнів був розроблений для турецького флоту компанією IvS на основі класу UB III часів Першої світової війни. Дві з них були замовлені турецьким флотом у 1925 році та надійшли на озброєння турецького флоту у 1928 році. Зверніть увагу, що назви написані на османсько-турецькому алфавіті, який у 1928 році був замінений на сучасний алфавіт на основі латиниці

Підводні човни Saldıray та Yıldıray прослужили в турецькому флоті без особливих проблем до їх списання та заміни субмаринами класу Balao ВМС США у 1957 році. Підводний човен Atılay трагічно загинув, підірвавшись на міні в протоці Дарданелли 14 липня 1942 року, що призвело до загибелі всього екіпажу з 38 людей. Після того як підводний човен не зміг вчасно дістатися місця призначення, було розпочато пошуково-рятувальну операцію; близько 20:30 того ж вечора буй Atılay виявили на поверхні води. Хоча телефон у буї був у робочому стані, на неодноразові дзвінки так і не надійшло відповіді з Atılay, що підтвердило її трагічну долю. У 1994 році, через 52 роки після затоплення Atılay, уламки підводного човна були нарешті виявлені приблизно за 6 км від берега і на глибині 68 метрів. Atılay та її злощасний екіпаж згадуються у пісні Gitti de Gelmeyiverdi ("Він пішов і не повернувся"), оскільки чоловік Хамієт Юджес, відомої на той час турецької співачки, був серед членів екіпажу.

Нещасний екіпаж судна Atılay незадовго до загибелі на міні, встановленої під час Дарданелльської кампанії 1915 року в липні 1942 року

Batıray, захоплена після завершення будівництва в 1939 році, була введена до складу німецької Криґсмаріні 20 вересня 1939 року. Незважаючи на те, що вона була оснащена як мінний загороджувач, Криґсмаріне використовувала її як звичайний підводний човен типу IX (на базі якого і була спроєктували Batıray). За час своєї бойової служби (червень 1940 — березень 1941) вона здійснила шість патрулів, в ході яких потопила вісім кораблів союзників, включаючи британський торговий крейсер HMS Andania. З десяти кораблів, потоплених чотирнадцятьма іноземними підводними човнами, що надійшли на озброєння Криґсмаріне під час Другої світової війни, на частку UA припало вісім. З липня 1942 року підводний човен використовувався для навчання і більше не робив бойових виходів. Вона була затоплена 3 травня 1945 року у Кілі.

UA, або Batıray, як вона була б відома на службі Туреччини, під прапором німецької Кригсмарини

Традиція експлуатації передових німецьких підводних човнів, закладена у 1930-х роках, продовжується у сучасному підводному флоті Турецької Республіки, що повністю складається з німецьких розробок. До підводних човнів Type 209, що вже знаходяться на озброєнні, додадуться шість протичовнових субмарин класу Reis, побудованих за ліцензією на основі німецького проєкту підводного човна Type 214, які повинні вступити в дію у 2020-х роках. Хоча жодній з них не судилося носити імена підводних човнів класу Ay, дух цих загадкових кораблів зберігається в їхніх наступниках майже через століття. Робилися спроби зберегти спадщину Atıla, перемістивши затоне судно на глибину 30 метрів як частину підводного музею. Ці плани поки не здійснилися, а стан затонулого судна може взагалі перешкодити їм. Можливо, для останнього притулку екіпажу з 38 осіб краще провести залишок днів у незайманих водах.

Залишки корабля Atıla

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