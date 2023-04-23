Танк вищий за третє покоління: у Туреччині продемонстрували новий ОБТ Altay

Президент Ердоган заявив, що новий танк після випробувань стане основним бойовим танком турецької армії. Машина створена із застосуванням нових технологій та має підвищену живучість.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив із заявою на церемонії передачі нового танка Altay, який буде передано турецьким збройним силам на випробування. За його словами, незважаючи на те, що проект неодноразово стикався з багатьма труднощами, турецькі інженери зуміли створити танк із кращими можливостями, ніж прототип, який був представлений ще 10 років тому. Про це 23 квітня повідомив новинний телеканал Haber Global.

За словами турецького лідера, новий танк після випробувань стане основним бойовим танком турецької армії. Машина створена із застосуванням сучасних технологій, тому можна вважати, що Altay — це ОБТ вище за третє покоління.

"Наші інженери наполегливо працювали, щоб подолати безліч перешкод. Вони спроектували всі вітчизняні підсистеми замість іноземних. У результаті з'явився новий Altay з високим рівнем локалізації та передовими технологіями. У цьому проекті ми посилили живучість — одну з найважливіших характеристик танків. Машина стала танком "Новий Altay " і він вищий за третє покоління", — заявив Ердоган.

Що відомо про танк Altay

Перші дослідні зразки Altay були продемонстровані на військовій базі Адапазари у 2012 році. На думку деяких експертів, Туреччина, як член НАТО, все ж таки вирішила обзавестися своїм танком, оскільки він, по-перше, буде дешевшим. А по-друге, Туреччина гарантує собі озброєння у разі ускладнень із постачанням зброї та комплектуючих від союзників.

Поки достовірно невідомо, як саме турецькі інженери модернізували Altay, однак у 2018 році танк був оснащений гарматою 120-мм Rheinmetall Rh 120L/55, що дозволяє вести вогонь кумулятивно-осколковими, підкаліберними опереними та осколково-шрапнельними снарядами. Крім того, було встановлено кулемети: 7,62-мм спарений з гарматою, а 12,7-мм на баштовому дистанційно-керованому модулі.

Турецький танк Altay на виставці IDEF-2017

Танк мав систему управління вогнем Volkan III або National Canon розробки фірми Aselsan, яка включає прицільно-спостережний комплекс для командира з оглядом на 360 градусів і навідника з двома стабілізованими каналами — денним і нічним. Крім того, турецька машина була оснащена лазерним далекоміром і тепловізором.

Що стосується бронювання, то Altay оснащений протикумулятивними екранами, динамічним захистом від невідомого розробника та додатково посиленим днищем. Також танк мав акустичну систему виявлення роботи стрілецької зброї, на яку в автоматичному режимі наводиться 12,7 мм кулемет.

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Нагадаємо, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Туреччини технологічного обладнання для модернізації винищувачів F-16. 18 квітня журналісти Defence Brief повідомили, що потенційно угода коштуватиме Анкарі 259 млн доларів.