Садист из "Вагнера": появились подробности о командире, приказавшего убивать детей в Бахмуте

Владимира Китаева, известного под позывным "Айсман", назначили командиром 5-го штурмового отряда "ЧВК Вагнер". По версии проекта Gulagu.net, он может быть причастен к убийству более 50 украинцев.

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Владимира Китаева, известного под позывными "Китаец" и "Айсман", отдававшего приказы на убийства гражданских и детей в Бахмуте и Соледаре, назначили командиром 5-го штурмового отряда "ЧВК Вагнер". Об этом рассказал "вагнеровец" Азамат Улдаров в разговоре с главой правозащитного проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Китаев воевал в Сирии, оккупант участвовал в казни сирийца кувалдой. Вместе с сообщниками из "ЧВК Вагнер" сирийцу отрезали голову и руки, а затем сожгли тело под видеозапись, напомнил Осечкин.

"Показания Улдарова и других источников из "ЧВК Вагнер" наглядно показывают, что садисты Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин не только не уволили из "ЧВК Вагнер" причастного к жестокому убийству и расчленению, но повысили его и назначили командиром 5-го штурмового отряда "ЧВК Вагнер", вверив ему жизни более 800 экс-осужденных", — отметили правозащитники.

Китаев был бойцом 14-й бригады спецназа ГРУ Минобороны России

Азамат Улдаров узнал Китаева 23 апреля 2023 года по фотографиям во время интервью с Осечкиным.

По словам бывшего наемника, Китаев был бойцом 14-й бригады спецназа ГРУ Минобороны России, родился в городе Находка в Приморском крае. После скандала с убийством сирийца он сменил позывной "Китаец" на "Айсмэн".

Азамат Улдаров узнал Китаева 23 апреля 2023 года по фотографиям

"По свидетельствам Улдарова и ряда экс-наемников стало известно, что с подачи Уткина и Пригожина Китаев широко применял жестокие методы, пытки, расправы над пленными и безоружными, а также принимал решения и убивал сам, а также приказывал подчиненным убивать тех россиян, кто отказывался воевать против Украины", — заметили авторы расследования.

После огласки данных фактов Следком и Генпрокуратура России должны начать проверку и расследование в отношении Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, Владимира Китаева и их сообщников, причастных к убийству более 50 украинцев и более 50 россиян, добавили правозащитники.

Напомним, что 17 апреля правозащитники из Gulagu.net показали ролик, на котором Улдаров рассказывал о расстреле гражданских в Украине. По его словам, он стрелял в ребенка 5-6 лет.

Пригожин в ответ на это заявил, что "вагнеровцы" якобы никогда не расстреливали мирное население.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко также говорил, что приказы на убийство гражданских и детей, в Бахмуте и Соледаре могли отдавать Китаев и другой командир из состава ЧВК "Вагнер" Максим Кошман.