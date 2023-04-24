Садист з "Вагнера": з'явилися подробиці про командира, який наказав вбивати дітей у Бахмуті

Володимира Китаєва, відомого за позивним "Айсманом", призначили командиром 5-го штурмового загону ПВК "Вагнер". За версією проєкту Gulagu.net він може бути причетний до вбивства понад 50 українців.

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Володимира Китаєва, відомого під позивними "Китаєць" та "Айсман", який віддавав накази на вбивства цивільних та дітей у Бахмуті та Соледарі, призначили командиром 5-го штурмового загону ПВК "Вагнер". Про це розповів "вагнерівець" Азамат Улдаров у розмові з головою правозахисного проєкту Gulagu.net Володимиром Осєчкіним.

Китаєв воював у Сирії, окупант брав участь у страті сирійця кувалдою. Разом зі спільниками з ПВК "Вагнер" вони відрізали сирійцю голову та руки, а потім спалили тіло під відеозапис, нагадав Осєчкін.

"Показання Улдарова та інших джерел з ПВК "Вагнер" наочно показують, що садисти Євген Пригожин та Дмитро Уткін не тільки не звільнили з ПВК "Вагнер" причетного до жорстокого вбивства та розчленування, але підвищили його та призначили командиром 5-го штурмового загону ПВК "Вагнер", довіривши йому життя понад 800 ексзасуджених", — зазначили правозахисники.

Китаєв був бійцем 14-ї бригади спецназу ГРУ Міноборони Росії

Азамат Улдаров опізнав Китаєва 23 квітня 2023 року за фотографіями під час інтерв'ю з Осєчкіним.

За словами колишнього найманця, Китаєв був бійцем 14-ї бригади спецназу ГРУ Міноборони Росії, народився у місті Находка у Приморському краї. Після скандалу із вбивством сирійця він змінив позивний "Китаєць" на "Айсмен".

Азамат Улдаров опізнав Китаєва 23 квітня 2023 року за фотографіями

"За свідченнями Улдарова та ряду екснайманців стало відомо, що з подачі Уткіна та Пригожина Китаєв широко застосовував жорстокі методи, тортури, розправи над полоненими та беззбройними, а також приймав рішення та вбивав сам, наказував підлеглим вбивати тих росіян, хто відмовлявся воювати проти України", — зауважили автори розслідування.

Після розголосу цих фактів Слідком та Генпрокуратура Росії мають розпочати перевірку та розслідування щодо Євгена Пригожина, Дмитра Уткіна, Володимира Китаєва та їхніх спільників, причетних до вбивства понад 50 українців та понад 50 росіян, додали правозахисники.

Нагадаємо, що 17 квітня правозахисники з Gulagu.net показали ролик, на якому Улдаров розповідав про розстріл цивільних в Україні. За його словами, він стріляв у дитину 5-6 років.

Пригожин у відповідь на це заявив, що "вагнерівці" нібито ніколи не розстрілювали мирне населення.

Український військкор Андрій Цаплієнко також казав, що накази на вбивство цивільних та дітей, у Бахмуті та Соледарі могли віддавати Китаєв та інший командир зі складу ПВК "Вагнер" Максим Кошман.