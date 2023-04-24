Привезли из соседнего города: СМИ пишут, что мужчин удерживают в ТЦК Одессы (видео)

По словам очевидцев, сотрудники военкомата якобы пытались вытащить из машины мужчин, которых ранее удерживали в военкомате.

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В Одессе разгорелся очередной скандал — очевидцы сообщили о том, что сотрудники Территориального центра комплектования задержали мужчин на улице и удерживают в военкомате. Соответсвующее видео 24 апреля разместил Telegram-канал "Курс Одесса".

По сообщениям очевидцев, мужчин задерживали не только в Одессе, но в соседнем городе Черноморске. После этого их отвезли в ТЦК на улице Заньковецкой в Малиновском районе Одессы.

При этом части задержанных мужчин удалось "вырваться" из военкомата, однако после того как они сели в машину, сотрудники ТЦК якобы начали их вытаскивать, сообщают очевидцы.

Удерживание мужчин в военкомате — позиция ТЦК и СП в Одессе

Отметим, что на момент публикации материала в Одесской областном территориальной центре комплектования и социальной поддержки не комментировали информацию об удержании мужчин в военкомате.

В Одессе военкомат удерживает мужчин

Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что в ТЦК на Заньковецкой удерживают мужчин. Ранее, 16 марта, в Сети появились фото и видео массового задержания мужчин в Одессе, после чего их удерживали в стенах ТЦК.

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Сообщалось, что мужчины ехали на работу в автобусе, их высадили на одном из блокпостов и доставили в Малиновский военкомат.

Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Одесские военные тогда заявили об искажении фактов и хороших условиях для мобилизованных. По словам военкомов, в ТЦК организованы места отдыха, санитарные удобства с горячей водой, достойное и вкусное питание. А пребывание в таком пункте обычно не превышает 3 суток.

Напомним, 12 апреля Кабинет министров расширил полномочия ТЦК и СП, что позволит вручать военнообязанным повестки независимо от места нахождения на воинском учете и места постоянной регистрации. Нововведения не окажут сильного влияния на работу военкоматов, но есть шанс, что повестки теперь будут выписывать большему числу людей из других регионов.