Привезли із сусіднього міста: ЗМІ пишуть, що чоловіків утримують у ТЦК Одеси (відео)

За словами очевидців, співробітники військкомату нібито намагалися витягнути з машини чоловіків, яких раніше утримували у військкоматі.

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В Одесі спалахнув черговий скандал — очевидці повідомили про те, що співробітники Територіального центру комплектування затримали чоловіків на вулиці й утримують у військкоматі. Відповідне відео 24 квітня розмістив Telegram-канал "Курс Одеса".

За повідомленнями очевидців, чоловіків затримували не лише в Одесі, а й у сусідньому місті Чорноморську. Після цього їх відвезли в ТЦК на вулиці Заньковецькій у Малиновському районі Одеси.

Водночас частині затриманих чоловіків вдалося "вирватися" з військкомату, проте після того, як вони сіли в машину, співробітники ТЦК нібито почали їх витягувати, повідомляють очевидці.

Утримання чоловіків у військкоматі — позиція ТЦК та СП в Одесі

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не коментували інформацію про утримування чоловіків у військкоматі.

В Одесі військкомат утримує чоловіків

Це вже не перше повідомлення про те, що в ТЦК на Заньковецькій утримують чоловіків. Раніше, 16 березня, в мережі з'явилися фото й відео масового затримання чоловіків в Одесі, яких після чого утримували в ТЦК.

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Повідомлялося, що чоловіки їхали на роботу в автобусі, їх висадили на одному з блокпостів і доставили до Малиновського військкомату.

Фото: Одеській обласний ТЦК та СП

Одеські військові тоді заявили про спотворення фактів і хороші умови для мобілізованих. За словами військкомів, у ТЦК організовано місця відпочинку, санітарні зручності з гарячою водою, гідне та смачне харчування. А перебування в такому пункті зазвичай не перевищує 3 діб.

Нагадаємо, 12 квітня Кабінет міністрів розширив повноваження ТЦК та СП, що дозволить вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Нововведення не вплинуть на роботу військкоматів, але є шанс, що повістки тепер виписуватимуть більшій кількості людей із інших регіонів.