ВСУ добились небольших успехов возле Кременной в Луганской области, — ISW (карта)

По словам аналитиков, геолокационные кадры свидетельствуют об успехе Сил обороны в районе Верхнекаменского и Белогоровки. Даты проведения операции не уточняются.

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Вооруженные силы Украины добились небольших успехов на юге от Кременной в Луганской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) 24 апреля.

По словам аналитиков, украинские защитники продолжают бороться с российской агрессией сразу на нескольких направлениях. В частности, речь идет о незначительных успехах поблизости города Кременная в Луганской области. Также наши бойцы поражают российские узлы обеспечения на временно оккупированных территориях.

ВСУ удалось добиться незначительных успехов в Луганской области Фото: ISW ВСУ удалось добиться незначительных успехов в Луганской области Фото: ISW

"Геолокационные кадры, размещенные 24 апреля, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и к юго-востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в неустановленные даты", – говорится в сообщении.

ВСУ удалось добиться незначительных успехов в Луганской области Фото: deepstatemap.live

Тем временем российские оккупанты продолжают штурмы вокруг Бахмута и его окружностей. Бои ведутся и по линии фронта в районе города Авдеевка, где оккупанты не теряют надежды взять новые территории под свой контроль.

Но при этом, как отмечают американские аналитики, продвижение россиян на территории Бахмута значительно замедлилось, а в некоторых местах и вовсе остановилось. Украинские защитники, как считают аналитики, ведут боевые действия с целью отбросить наемников ЧВК "Вагнер" на направлении Хромово-Часов Яр.

Напомним, 23 марта британская разведка сообщала, что ВС РФ наступают в Луганской области. Также они планировали выйти к реке Оскол и захватить город Купянск Харьковской области, который является крупным логистическим узлом.