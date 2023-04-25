Продвижение ВС РФ в Бахмуте остановилось, — ISW

Украинские защитники, как считают аналитики, ведут боевые действия с целью отбросить наемников ЧВК "Вагнер" на направлении Хромово-Часов Яр.

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По оценкам аналитиков Института изучения войны, российские войска не добились значительного продвижения в Бахмуте за последние дни. Об этом сообщается в отчете ISW от 24 апреля.

В последнем докладе указано, что войска РФ продолжают наземные атаки в Бахмуте и окрестностях, но последние два дня не принесли им значительных территориальных успехов. При этом отмечается, что оккупанты продолжают беспрерывные атаки украинских позиций, несмотря на то, что несут большие потери. Самая сложная ситуация сейчас остается на Бахмутском и Авдеевском направлении.

По информации аналитиков, украинские защитники сейчас продолжают боевые действия с целью отбросить наемников ЧВК "Вагнер" от направление Хромово-Часов Яр, при этом оккупанты вели в последние дни позиционные бои на северо-западном направлении Бахмута.

При этом специалисты института приводят слова лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявлял, что задача его наемников состоит в изматывании украинских сил накануне контрнаступления, поскольку он не считает, что падение Бахмута может сильно повлиять на изменение для РФ ситуации на фронте на направлениях Донецкой области.

Ситуация в Угледаре

В отчете говорится, что несколько дней назад российские войска нанесли серию крупных авиаударов по Угледару. Эксперты анализировали информацию, по которой российские военные якобы смогли прорвать оборону в районе Великой Новоселки и 23 апреля атаковали Угледар.

Однако, по мнению специалистов института, оккупантам не хватает боевой мощи, чтобы инициировать наступление на Угледарском направлении, особенно, когда сейчас идут напряженные бои за Бахмут.

Напомним, вчера испанский журналист Альберто Рохас, который был на позициях ВСУ в Бахмуте, рассказал о стойкости украинских военных, которые не только не деморализованы, но и хорошо подготовлены и оснащены новой британской техникой.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны продолжат защищать Бахмут и контролировать "дорогу жизни", поскольку захват города приведет к оккупации еще большего числа территорий.