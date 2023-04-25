Просування ЗС РФ у Бахмуті зупинилося, — ISW

Українські захисники, як вважають аналітики, ведуть бойові дії з метою відкинути найманців ПВК "Вагнер" на напрямі Хромове-Часів Яр.

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За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська не досягли значного поступу в Бахмуті за останні дні. Про це повідомляється у звіті ISW від 24 квітня.

В останній доповіді зазначено, що війська РФ продовжують наземні атаки в Бахмуті та околицях, але останні два дні не принесли їм значних територіальних успіхів. Проте наголошується, що окупанти продовжують безперервні атаки українських позицій, попри те, що зазнають великих втрат. Найскладніша ситуація зараз залишається на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За інформацією аналітиків, українські захисники зараз продовжують бойові дії з метою відкинути найманців ПВК "Вагнер" від напряму Хромове-Часів Яр, однак окупанти вели останніми днями позиційні бої на північно-західному напрямку Бахмута.

Проте фахівці інституту приводять слова лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявляв, що завдання його найманців полягає у вимотуванні українських сил напередодні контрнаступу, оскільки він не вважає, що падіння Бахмута може сильно вплинути на зміну для РФ ситуації на фронті на напрямках Донецької області.

Ситуація у Вугледарі

У звіті йдеться, що кілька днів тому російські війська завдали серію великих авіаударів по Вугледару. Експерти аналізували інформацію, за якою російські військові нібито змогли прорвати оборону в районі Великої Новосілки та 23 квітня атакували Вугледар.

Однак, на думку фахівців інституту, окупантам не вистачає бойової міці, щоб ініціювати наступ на Вугледарському напрямку, особливо коли зараз тривають напружені бої за Бахмут.

Нагадаємо, вчора іспанський журналіст Альберто Рохас, який був на позиціях ЗСУ у Бахмуті, розповів про стійкість українських військових, котрі не лише не деморалізовані, а й добре підготовлені та оснащені новою британською технікою.

23 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони продовжать захищати Бахмут та контролювати "дорогу життя", оскільки захоплення міста призведе до окупації ще більшої кількості територій.