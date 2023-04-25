РФ не вистачає сил для значного наступу на Вугледар, – ISW

Американські аналітики зазначили, що російські війська не завдавали ударів по західній частині Донецької області 23 та 24 квітня. Можливості окупантів на цій ділянці обмежені, поки тривають бої за Бахмут.

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Збройні сили Російської Федерації не мають достатньо ресурсів для здійснення значних наступальних дій на Вугледарському напрямі. Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни "ISW" у звіті від 24 квітня.

Американські аналітики зазначили, що російські окупанти не завдавали ударів по західній частині Донецької області 23 та 24 квітня.

Проте 23 квітня полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський попереджав про можливу підготовку до нового наступального удару на цій ділянці фронту. Дмитрашківський зазначив, що російські війська нещодавно здійснили серію великих авіаударів по Вугледару.

У публікації також згадується про те, що прокремлівські блогери заявляли про прорив оборони ЗСУ в районі Великої Новосілки, що за 32 км на північний захід від Вугледару, і штурм населеного пункту 23 квітня.

"ISW продовжує вважати, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для скільки-небудь значущого наступу на вугледарському напрямку, особливо поки що йде битва за Бахмут", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 26 березня стало відомо про зняття з посади генерал-полковника ЗС РФ Рустама Мурадова, відомого великими втратами особового складу. Офіцер керував зміцненням позицій ворожих військ на Запорізькому напрямку та наступальними діями ЗС РФ під Вугледаром.

Ще ми писали про те, що, за даними об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування від 7 квітня, українські Сили оборони ліквідували на Вугледарському напрямку майже цілий ворожий батальйон.

Ми також повідомляли, що 19 квітня у 68-й бригаді офіційно підтвердили смерть колишнього народного депутата Олега Барни. За словами експрезидента України Петра Порошенка, Барна загинув під Вугледаром.