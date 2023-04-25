У РФ не хватает сил для значимого наступления на Угледар, – ISW

Американские аналитики отметили, что российские войска не наносили ударов по западной части Донецкой области 23 и 24 апреля. Возможности оккупантов на этом участке ограничены, пока идут бои за Бахмут.

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Вооруженные силы Российской Федерации не располагают достаточными ресурсами для осуществления значимых наступательных действий на Угледарском направлении. К такому выводу пришли в Институте изучения войны "ISW" в отчете от 24 апреля.

Американские аналитики отметили, что российские оккупанты не наносили ударов по западной части Донецкой области 23 и 24 апреля.

При этом 23 апреля полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский предупреждал о возможной подготовке к новому наступательному удару на этом участке фронта. Дмитрашковский указал на то, что российские войска недавно нанесли серию крупных авиаударов по Угледару.

В публикации также упоминается о том, что прокремлевские блогеры заявляли о прорыве обороны ВСУ в районе Великой Новоселки, что в 32 км к северо-западу от Угледара, и штурме населенного пункта 23 апреля.

"ISW продолжает считать, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для сколько-нибудь значимого наступления на угледарском направлении, особенно пока идет битва за Бахмут", — говорится в отчете.

Напомним, что 26 марта стало известно о снятии с должности генерал-полковника ВС РФ Рустама Мурадова, известного большими потерями личного состава. Офицер руководил укреплением позиций вражеских войск на Запорожском направлении и наступательными действиями ВС РФ под Угледаром.

Еще мы писали о том, что по данным объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления от 7 апреля, украинские Силы обороны ликвидировали на Угледарском направлении почти целый вражеский батальон.

Мы также сообщали, что 19 апреля в 68-й бригаде официально подтвердили смерть бывшего народного депутата Олега Барны. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, Барна погиб под Угледаром.