ЗСУ досягли невеликих успіхів біля Кремінної в Луганській області, — ISW (карта)

За словами аналітиків, геолокаційні кадри свідчать про успіх Сил оборони в районі Верхньокам'янського та Білогорівки. Дати проведення операції не уточнюються.

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Збройні сили України досягли невеликих успіхів на півдні від Кремінної у Луганській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 24 квітня.

За словами аналітиків, українські захисники продовжують боротися з російською агресією одразу на кількох напрямках. Зокрема, йдеться про незначні успіхи поблизу міста Кремінна у Луганській області. Також наші бійці уражають російські вузли забезпечення на тимчасово окупованих територіях.

ВСУ вдалося досягти незначних успіхів у Луганській області Фото: ISW ЗСУ вдалося досягти незначних успіхів у Луганській області Фото: ISW

"Геолокаційні кадри, розміщені 24 квітня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний схід від Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної) та на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) у невстановлені дати", – йдеться у повідомленні.

ВСУ вдалося досягти незначних успіхів у Луганській області Фото: deepstatemap.live

Тим часом російські окупанти продовжують штурми навколо Бахмута. Бої ведуться і лінією фронту в районі міста Авдіївка, де окупанти не втрачають надії взяти нові території під свій контроль.

Однак, як зазначають американські аналітики, просування росіян на території Бахмуту значно сповільнилося, а в деяких місцях зовсім зупинилося. Українські захисники, як вважають аналітики, ведуть бойові дії з метою відкинути найманців ПВК "Вагнер" на напрямі Хромове-Часiв Яр.

Нагадаємо, 23 березня британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ наступають у Луганській області. Також вони планували вийти до річки Оскол та захопити місто Куп'янськ Харківської області, яке є великим логістичним вузлом.