ВС РФ используют ПО на телефоне, позволяющее видеть координаты позиций ВСУ, — Сырский

По словам командующего восточной группировкой Вооруженных сил Украины, россияне анализируют результаты своих действий и совершенствуют тактику применения войск.

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На восточном фронте россияне используют специальное программное обеспечение для выявления позиций украинских военных. Об этом рассказал командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном во вторник, 25 апреля.

По словам Сырского, командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в котором нанесены координаты позиций огневых средств ВСУ, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений.

При этом командующий отметил, что тактика россиян постоянно меняется и совершенствуется после анализа собственных действий.

"Например, в каждой бригаде (полку) на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями сформированы отдельные штурмовые отряды "Шторм", предназначенные для восстановления утраченных позиций", — рассказал Сырский.

Как отметил командующий, чтобы создать благоприятные условия для ведения штурмовых действий, противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения.

"В ходе штурмовых действий обязательно применяется БПЛА, благодаря чему противник осуществляет корректировку огня артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом", — добавил Сырский.

В городских условиях оккупанты применяют долговременные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на позиции Сил обороны.

"Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется крайне редко. Обычно проводит наступление в 3-4 "волны". Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов", — рассказал Сырский.

Напомним, в этом же интервью Александр Сырский объяснил важность удержания города Бахмут Донецккой области. По словам командующего, для военно-политического руководства РФ важно показать хоть малейший успех в оккупации украинского Донбасса. Кроме того, без Бахмута ВС РФ не смогут развивать дальше наступательные действия в направлении Краматорска и Северска.

Днем ранее, 24 апреля, Сырский рассказал, что в охваченном жестокими боями Бахмуте украинские воины не только обороняются, но и активно контрнаступают. Это позволяет нанести значительный урон противнику и выиграть время перед контрнаступлением.