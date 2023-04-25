ЗС РФ використовують ПЗ на телефоні, що дозволяє бачити координати позицій ЗСУ, — Сирський

За словами командувача східного угрупування Збройних сил України, росіяни аналізують результати своїх дій та вдосконалюють тактику застосування військ.

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На східному фронті росіяни використовують спеціальне програмне забезпечення виявлення позицій українських військових. Про це розповів командувач східного угрупування ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому у вівторок, 25 квітня.

За словами Сирського, командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням Alpine Quest GPS, у якому нанесено координати позицій вогневих засобів ЗСУ, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів.

При цьому командувач зазначив, що тактика росіян постійно змінюється і вдосконалюється після аналізу власних дій.

"Наприклад, у кожній бригаді (полку) на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами сформовано окремі штурмові загони "Шторм", призначені для відновлення втрачених позицій", — розповів Сирський.

Як зазначив командувач, щоб створити сприятливі умови для ведення штурмових дій, противник активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, завдає потужного вогневого ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи.

"Під час штурмових дій обов'язково застосовується БПЛА, завдяки чому противник здійснює коригування вогню артилерії, а командир групи має можливість ефективно керувати підлеглим особовим складом", — додав Сирський.

У міських умовах окупанти застосовують довготривалі артилерійські обстріли для вогневого на позиції Сил оборони.

"Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 людей зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою із розподільчих пунктів", — розповів Сирський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Олександр Сирський пояснив важливість утримання міста Бахмут Донецької області. За словами командувача, для військово-політичного керівництва РФ важливо показати хоч найменший успіх в окупації українського Донбасу. Крім того, без Бахмута ЗС РФ не зможуть розвивати далі наступальні дії у напрямку Краматорська та Сіверська.

Днем раніше, 24 квітня, Сирський розповів, що в охопленому жорстокими боями Бахмуті українські воїни не лише обороняються, а й активно контрнаступають. Це дозволяє завдати значної шкоди противнику і виграти час перед контрнаступом.