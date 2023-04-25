Молдова получила еще одну партию БТР Piranha, которые Швейцария запретила передавать Украине

Германия пообещала Кишиневу предоставить 19 таких бронетранспортеров, на данный момент получено уже шесть.

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Национальная армия Молдовы получила партию их трех БТР MOWAG Piranha-IIIH (третьего поколения) швейцарского производства. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Молдова.

Как рассказали в оборонном ведомстве, это часть из 19 боевых машин, которые правительство Германии пообещало Молдове.

"Сегодня доставили в Национальную Армию еще 3 бронетранспортера Piranha--III H. Это часть 19 военных машин, переданных правительством ФРГ в начале этого года. Напоминаем, что первые подразделения прибыли в Республику Молдова 10 января 2023 года. Остальные будут поставлены Национальной армии в течение года", — говорится в сообщении.

Поставки БТР Piranha в Молдову

Первые три БТР Piranha-III H, переданные Молдове Фото: Министерство обороны Молдовы

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в рамках инициативы федерального правительства ФРГ из отраслевых запасов решили предоставить ВС Молдовы 19 БТР Piranha. Остальные 16 машин тогда пообещали поставить в течение 2023 года.

Швейцария запретила поставки БТР Piranha III из Дании

Стоит отметить, что в июле 2022 года Швейцария заблокировала поставку Украине бронетранспортеров Piranha III из Дании. Тогда сообщалось, что нейтралитет Швейцарии требует, чтобы иностранным государствам, покупающим ее оружие, было разрешено его реэкспортировать.

Дания планировала передать Украине 20 БТР Piranha III, однако государственный секретарь по экономическим вопросам отклонил просьбу Дании о реэкспорте БТР в Украину.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Украину прибыла вторая партия турецких бронетранспортеров Kirpi, отличающихся от предыдущих новым боевым модулем. Всего Украина заказала 200 таких БТР.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что Киев планирует закупить у Польши 100 БТР Rosomak. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, покупку бронетранспортеров профинансируют страны ЕС и США.