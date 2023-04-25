Молдова отримала ще одну партію БТР Piranha, яку Швейцарія заборонила передавати Україні

Німеччина пообіцяла Кишиневу надати 19 таких бронетранспортерів, наразі отримано вже шість.

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Національна армія Молдови здобула партію з трьох БТР MOWAG Piranha-IIIH (третього покоління) швейцарського виробництва. Про це у вівторок, 25 квітня, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Республіки Молдова.

Як розповіли в оборонному відомстві, це частина з 19 бойових машин, які уряд Німеччини пообіцяв Молдові.

"Сьогодні доставили до Національної армії ще 3 бронетранспортери Piranha-III H. Це частина 19 військових машин, переданих урядом ФРН на початку цього року. Нагадуємо, що перші підрозділи прибули до Республіки Молдова 10 січня 2023 року. Інші будуть надані Національній армії протягом року", — йдеться в повідомленні.

Постачання БТР Piranha в Молдову

Перші три БТР Piranha-III H, передані Молдові Фото: Міністерство оборони Молдови

Як повідомлялося раніше, у січні поточного року в межах ініціативи федерального уряду ФРН із галузевих запасів вирішили надати ЗС Молдови 19 БТР Piranha. Інші 16 машин тоді пообіцяли надати протягом 2023 року.

Швейцарія заборонила постачання БТР Piranha III з Данії

Варто зазначити, що в липні 2022 року Швейцарія заблокувала постачання Україні бронетранспортерів Piranha III із Данії. Тоді повідомлялося, що нейтралітет Швейцарії вимагає, щоб іноземним державам, які купують її зброю, було дозволено її реекспортувати.

Данія планувала передати Україні 20 БТР Piranha III, проте державний секретар із економічних питань відхилив прохання Данії про реекспорт БТР в Україну.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що в Україну прибула друга партія турецьких бронетранспортерів Kirpi, які відрізняються від попередніх новим бойовим модулем. Загалом Україна замовила 200 таких БТР.

Раніше, 1 квітня, повідомлялося, що Київ планує закупити в Польщі 100 БТР Rosomak. За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, купівлю бронетранспортерів профінансують країни ЄС і США.