Шмыгаль назвал 6 населенных пунктов в Украине, выбранных для экспериментальных отстроек (видео)

Украинский премьер заявил, что избранные для восстановления в рамках экспериментального проекта пункты потерпели страшные разрушения. По его словам, информация о расходах средств будет доступна каждому украинцу.

Related video

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил шесть населенных пунктов, которые будут комплексно восстанавливать в рамках экспериментального проекта. Об этом известно из соцсетей чиновника.

Для "экспериментального" восстановления определили:

поселок Бородянка в Киевской области;

село Мощун в Киевской области;

город Тростянец в Сумской области;

село Посад-Покровское в Херсонской области;

село Циркуны в Харьковской области;

село Ягодное в Черниговской области.

"Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться комплексно. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все — с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", — отметил Шмыгаль.

По его словам, одним из принципов восстановления будет строить "лучше, чем было". Премьер подчеркнул, что восстановление коснется не только озвученных населенных пунктов и продолжается по всей стране.

Также Шмыгаль заявил о прозрачности расходования средств государством в рамках программы восстановления городов, поселков и сел.

"Сегодня приняли постановление о создании Межведомственной рабочей группы, которое будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России, через которое правительство финансирует основные проекты восстановления", — написал чиновник.

Премьер объяснил, что комиссия будет рассматривать проекты ведомств и открыто публиковать информацию о них. Возглавит комиссию вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Напомним, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговоры об усталости украинцев от войны являются российским нарративом. Он заверил, что Украина настроена победить.

Недавно, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очное школьное образование невозможно заменить дистанционным обучением. По мнению украинского лидера, дети повзрослели благодаря новому формату обучения, однако нуждаются в общении.