Шмигаль назвав 6 населених пунктів в Україні, обраних для експериментальних відбудов (відео)

Український прем’єр заявив, що обрані для відбудови в межах експериментального проєкту пункти зазнали страшних руйнувань. За його словами, інформація про витрати коштів буде доступною кожному українцю.

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Сьогодні, 25 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив шість населених пунктів, які комплексно відбудовуватимуть в межах експериментального проєкту. Про це відомо з соцмереж посадовця.

Для "експериментальної" відбудови визначили:

селище Бородянка в Київській області;

село Мощун у Київській області;

місто Тростянець у Сумській області;

село Посад-Покровське в Херсонській області;

село Циркуни в Харківській області;

село Ягідне в Чернігівській області.

"Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що відбудовуватимуть не окремі будівлі та споруди, а все — із системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів", — зазначив Шмигаль.

За його словами, одним із принципів відновлення буде будувати "краще, ніж було". Прем’єр підкреслив, що відбудова торкнеться не лише озвучених населених пунктів і вже триває по всій країні.

Також Шмигаль заявив про прозорість витрат коштів державою в межах програми відновлення міст, селищ і сіл.

"Сьогодні ухвалили постанову про створення Міжвідомчої робочої групи, яка розглядатиме питання виділення коштів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, через який уряд фінансує основні проєкти відновлення", — написав посадовець.

Прем’єр пояснив, що комісія розглядатиме проєкти відомств і публікуватиме відкрито інформацію про них. Очолить комісію віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, 15 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розмови про втому українців від війни є російським наративом. Він запевнив, що Україна налаштована перемогти.

Нещодавно, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що очну шкільну освіту неможливо замінити дистанційним навчанням. На думку українського лідера, діти подорослішали завдяки новому формату навчання, однак потребують спілкування.