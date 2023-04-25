Хотели обвинить Украину: россияне осознанно бомбили Белгород бомбами, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Романа Свитана, сброс бомб на Белгород мог быть боевым заданием российского СУ-34. Бомбы хотели сбросить на жилые дома, но промахнулись.

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Российские войска могли специально сбросить две бомбы на Белгород, чтобы потом обвинить в убийстве мирных жителей Силы обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью 24 каналу.

По его словам, версия Минобороны РФ о том, что у самолета СУ-34 произошел нештатный сброс боеприпасов не соответствует реальности. Свитан уверен, что такого не бывает. Дело в том, что самолет пилотируют два летчика, которые контролируют действия друг друга. Чтобы сбросить две бомбы – необходимы действия обоих членов экипажа.

"Может быть сброс одного боеприпаса, но это сразу видит летчик и возвращается назад: сбрасывает боеприпасы на полигоне, или садится с ними на базе. Если сошли две бомбы, то это штатный сброс", – подчеркнул Свитан.

Он предположил, что сброс бомб на Белгород мог быть боевым заданием российского СУ-34. Свитан также отметил, что у бомбы ФАБ-500 есть таймер для активации в определенный момент. Возможно, упавшие на Белгород бомбы были предназначены для уничтожения жилых домов.

Свитан рассказал, что российская пропаганда собиралась обвинить в этом украинских военных. Однако план не удался, так как первая бомба не попала в цель, а вторая даже не взорвалась.

"Все это было подстроено под выступление Лаврова на Совбезе ООН. Но белгородчанам удалось "отмолить" от себя эту трагедию", – отметил Свитан.

По его словам, на вооружении Украины также есть бомбы ФАБ-500, которые украинская армия использует для уничтожения российских военных объектов, снаряжая их американской системой JDAM. Россияне могли даже взять обломки JDAM, чтобы обвинить ВСУ в уничтожении жилых домов Белгорода.

Роман Свитан о падении бомб в Белгорода (смотреть с 23:44)

Напомним, что 20 апреля в Белгороде прозвучал мощный взрыв. Так, российский самолет сбросил на город бомбу ФАБ-500. Как заявило Минобороны РФ, произошел нештатный сход боеприпаса. Затем недалеко от места взрыва нашли вторую бомбу, которая не взорвалась.

Также 22 апреля стало известно, что в Белгороде эвакуировали 3000 человек, чтобы извлечь упавшую авиабомбу ФАБ-500. Второй упавший боеприпас в Белгороде оказался полутонной фугасной авиабомбой. Саперы нашли ее на глубине 7 метров и вывезли на полигон Минобороны РФ.