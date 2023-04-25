Хотіли звинуватити Україну: росіяни усвідомлено бомбардували Бєлгород бомбами, — експерт (відео)

За словами військового експерта Романа Світана, скидання бомб на Бєлгород могло бути бойовим завданням російського СУ-34. Бомби хотіли скинути на житлові будинки, але схибили.

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Російські війська могли спеціально скинути дві бомби на Бєлгород, щоб потім звинуватити у вбивстві мирних жителів Сили оборони України. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, версія Міноборони РФ про те, що в літака СУ-34 сталося нештатне скидання боєприпасів, не відповідає реальності. Світан упевнений, що такого не буває. Річ у тому, що літак пілотують два льотчики, які контролюють дії один одного. Щоб скинути дві бомби, потрібні дії обох членів екіпажу.

"Може бути скидання одного боєприпасу, але це відразу бачить льотчик і повертається назад: скидає боєприпаси на полігоні або сідає з ними на базі. Якщо зійшли дві бомби, то це штатне скидання", — наголосив Світан.

Він припустив, що скидання бомб на Бєлгород могло бути бойовим завданням російського СУ-34. Світан також зазначив, що бомба ФАБ-500 має таймер для активації в певний момент. Можливо, бомби, що впали на Бєлгород, були призначені для знищення житлових будинків.

Світан розповів, що російська пропаганда збиралася звинуватити в цьому українських військових. Однак план не вдався, тому що перша бомба не потрапила в ціль, а друга навіть не вибухнула.

"Усе це було підлаштовано під виступ Лаврова на Раді безпеки ООН. Але бєлгородчанам вдалося "відмолити" від себе цю трагедію", — зазначив Світан.

За його словами, на озброєнні України також є бомби ФАБ-500, які українська армія використовує для знищення російських військових об'єктів, споряджаючи їх американською системою JDAM. Росіяни могли навіть взяти уламки JDAM, щоб звинуватити ЗСУ в знищенні житлових будинків Бєлгорода.

Роман Світан про падіння бомб у Бєлгороді (дивитися з 23:44)

Нагадаємо, що 20 квітня в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Російський літак скинув на місто бомбу ФАБ-500. Як заявило Міноборони РФ, відбулося позаштатне сходження боєприпаса. Потім неподалік від місця вибуху знайшли другу бомбу, яка не вибухнула.

Також 22 квітня стало відомо, що в Бєлгороді евакуювали 3000 осіб, щоб витягти авіабомбу ФАБ-500, яка впала. Другий боєприпас, що впав у Бєлгороді, виявився напівтонною фугасною авіабомбою. Сапери знайшли її на глибині 7 метрів і вивезли на полігон Міноборони РФ.