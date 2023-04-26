"Имеют невыгодную позицию": оккупанты готовят контрудар авиацией в районе Угледара, — эксперт

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, у россиян нет возможностей, чтобы начать новые полномасштабные действия против Сил обороны, но при этом будут попытки атаковать украинские позиции.

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Российские оккупанты в районе Угледара Донецкой области будут пытаться нанести контрудар по позициям ВСУ при помощи авиации. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью изданию "ТСН" 25 апреля.

По его словам, россияне продолжают накапливать авиацию для того, чтобы создать видимость силы на одном из направлений фронта. При этом, возможности провести полномасштабное наступления у них нет.

В такой способ эксперт решил прокомментировать слова спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который ранее говорил о подготовке ВС РФ к штурмовым действиям.

"Скорее всего, речь идет о вероятном контрударе. В последнее время россияне начали бомбить Угледар с помощью авиации, увеличилось количество вылетов самолетов на Угледар, Авдеевку, Бахмут. Они пытаются стереть с лица земли высотную часть городов, чтобы нельзя было удерживать их. Но вряд ли в районе Угледара россияне пойдут в широкомасштабные наступательные действия. Они имеют очень невыгодную позицию, они уже несколько раз ходили, мы их уничтожили. А вот нанести контрудар перед нашими наступательными действиями они могут", — заявил Роман Свитан.

При этом, по его мнению широкомасштабных наступательных действий россияне провести не смогут в районе Угледара, так как им уже нечем это делать. Они используют сейчас в Донецкой и Луганской областях свои последние силы, чтобы дальше перейти к глухой обороне и пробовать улучшать свои оборонительные позиции, но не более.

Напомним, 25 апреля в отчете ISW сообщалось, что у РФ не хватает сил для значимого наступления на Угледар. Возможности российских оккупантов сводятся к минимуму, пока идут бои за Бахмут.