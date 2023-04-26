"Мають невигідну позицію": окупанти готують контрудар авіацією в районі Вугледара, — експерт

За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, росіяни не мають змоги розпочати нові повномасштабні дії проти Сил оборони, але водночас будуть спроби атакувати українські позиції.

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Російські окупанти в районі Вугледара Донецької області намагатимуться завдати контрудару по позиціях ЗСУ за допомогою авіації. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю виданню "ТСН" 25 квітня.

За його словами, росіяни продовжують накопичувати авіацію для того, щоб створити видимість сили на одному з напрямків фронту. Водночас можливості провести повномасштабний наступ у них немає.

Так експерт вирішив прокоментувати слова спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олексiя Дмитрашківського, який раніше говорив про підготовку ЗС РФ до штурмових дій.

"Швидше за все, йдеться про ймовірний контрудар. Останнім часом росіяни почали бомбити Вугледар за допомогою авіації, збільшилася кількість вильотів літаків на Вугледар, Авдіївку, Бахмут. Вони намагаються стерти з лиця землі висотну частину міст, щоб не можна було утримувати їх. Але навряд чи в районі Вугледара росіяни підуть у широкомасштабні наступальні дії. Вони мають дуже невигідну позицію, вони вже кілька разів ходили, ми їх знищили. А от завдати контрудару перед нашими наступальними діями вони можуть", — заявив Роман Світан.

Водночас, на його думку, широкомасштабних наступальних дій росіяни провести не зможуть у районі Вугледара, оскільки їм уже нема чим це робити. Вони використовують зараз у Донецькій і Луганській областях свої останні сили, щоб далі перейти до глухої оборони та намагатися покращувати свої оборонні позиції, але не більше.

Нагадаємо, 25 квітня у звіті ISW повідомлялося, що РФ не вистачає сил для значного наступу на Вугледар. Можливості російських окупантів зводяться до мінімуму, поки тривають бої за Бахмут.