"Цель – освободить территорию": Кулеба рассказал, к чему готовятся ВСУ

Глава МИД Украины заявил, что Китай может сыграть важную роль в окончании войны с Россией. Однако нельзя допустить, чтобы кто-то начал поставлять в РФ оружие.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью контрнаступления ВСУ является освобождение территории Украины. Именно к этому готовятся Вооруженные силы. Об этом министр рассказал в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

По словам украинского дипломата, весеннее контрнаступление Сил обороны обязательно будет, но когда именно – говорить нельзя.

"Единственная цель — освободить территорию Украины, мы освободим нашу территорию", — сказал он журналистам.

Он также отметил, что Украину не касается то, что происходит непосредственно в РФ. Страна хочет лишь восстановить свою территориальную целостность.

Также Кулеба прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что Пекин может сыграть важную роль в окончании войны с Россией. Однако нельзя допустить, чтобы кто-то начал поставлять в РФ оружие.

"С начала вторжения было много попыток посредничества, но лишь немногие из них были успешными. Мы считаем, что самые мудрые стратегии — сосредоточиться на нескольких моментах. Россия не хочет мира, она хочет войны: для любых посреднических усилий важно, чтобы они основывались на идее, что Украина вернет свои территории. Второй принцип – не замораживать конфликт", — сказал министр.

Кроме того, Кулеба заявил, что после победы Украины в войне – ее территория станет самой большой "стройкой" в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

"Те, кто прибудут первыми, лучше разместятся и смогут получить больше пользы, чем те, кто прибудет позже. Мы хотим, чтобы связь между итальянцами и украинцами работала", — сказал он.

Напомним, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой КНР Си Цзиньпином о войне с Россией. Во время разговора лидеры поговорили о завершении войны Украины с РФ, о мирных планах Киева и Пекина, а также о развитии украинско-китайских отношений.

24 апреля глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия накапливает дальнобойные ракеты для того, чтобы в дальнейшем сорвать украинское контрнаступление. По его мнению, россияне будут бить по группировкам формирующихся украинских войск. Впрочем, если они начнут использовать ракеты до осени, их количество будет недостаточным.