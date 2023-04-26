"Мета – звільнити територію": Кулеба розповів, до чого готуються ЗСУ

Голова МЗС України заявив, що Китай може відіграти важливу роль у закінченні війни із Росією. Проте не можна допустити, щоби хтось почав постачати у РФ зброю.

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Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що метою контрнаступу ЗСУ є звільнення території України. Саме до цього готуються Збройні сили. Про це міністр розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Sky Tg24.

За словами українського дипломата, весняний контрнаступ Сил оборони обов'язково буде, але коли саме – не можна говорити.

"Єдина мета – звільнити територію України, ми звільнимо нашу територію", – сказав він журналістам.

Він також зазначив, що Україна не стосується того, що відбувається безпосередньо у РФ. Країна хоче лише відновити свою територіальну цілісність.

Також Кулеба прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна. Він заявив, що Пекін може відіграти важливу роль після закінчення війни з Росією. Проте не можна допустити, щоби хтось почав постачати до РФ зброю.

"З початку вторгнення було багато спроб посередництва, але лише деякі з них були успішними. Ми вважаємо, що наймудріші стратегії — зосередитися на кількох моментах. Росія не хоче миру, вона хоче війни: для будь-яких посередницьких зусиль важливо, щоб вони ґрунтувалися на ідеї, що Україна поверне свої території. Другий принцип – не заморожувати конфлікт", — сказав міністр.

Крім того, Кулеба заявив, що після перемоги України у війні – її територія стане найбільшим "будівництвом" у Європі з часів закінчення Другої світової війни.

"Ті, хто прибудуть першими, краще розмістяться і зможуть отримати більше користі, ніж ті, хто прибуде пізніше. Ми хочемо, щоб зв'язок між італійцями та українцями працював", — сказав він.

Нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський поговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном про війну з Росією. Під час розмови лідери поговорили про завершення війни України з РФ, мирні плани Києва та Пекіна, а також про розвиток українсько-китайських відносин.

24 квітня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб надалі зірвати український контрнаступ. На його думку, росіяни будуть бити за угрупованнями українських військ. Втім, якщо вони почнуть використовувати ракети до осені, їхня кількість буде недостатньою.