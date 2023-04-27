Надо уничтожить 400 тысяч мобилизованных: Подоляк рассказал, сколько оружия нужно Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, теперешние темпы передачи оружия позволяют Силам обороны предпринимать "определенные действия" на фронте.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сомневается в том, что Украине поставили 98% бронетехники, которую обещал Запад. Об этом он рассказал во время эфира национального телемарафона.

По словам Подоляка, точные оценки может дать только Генштаб Вооруженных сил Украины, однако названные представителем НАТО цифры скорее завышенные.

"Он выходит из определенной математики, из того, что он на сегодняшний день знает", — отметил советник.

Комментируя будущее контрнаступление ВСУ, Подоляк сказал, что оружия, когда противником является такая большая страна как Россия, никогда не бывает достаточно. Теперешние темпы передачи оружия позволяют Силам обороны предпринимать "определенные действия" на фронте.

"400 тысяч российских мобилизованных нам еще нужно уничтожить. Объективно, Россия — это неразумная страна… Для них 400 тысяч мобилизованных — это не цена. У них вообще нет цены жизни как таковой. Поэтому оружия должно быть столько, чтобы мы минимизировали свои потери", — сказал Подоляк.

Он также заявил, что контрнаступление нельзя воспринимать как некое одно мероприятие. Это большие количество действий на различных направлениях. Более того, можно увидеть, что уже нечто начало происходить.

Подоляк о контрнаступлении ВСУ (смотреть с 19 минуты)

Напомним, что в НАТО прокомментировали поддержку ВСУ перед контрнаступлением. Так, генерал США и главнокомандующий ОВС НАТО Кристофер Каволи заявил, что украинские защитники получат необходимое для наступления оружие вовремя. По его словам, Украине поставили уже более 98% обещанной техники.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина стремится получить как можно больше и быстрее всего, что поспособствует защитите ее территорий и независимости. В последнее время темпы поставок оружия ускорились.