Треба знищити 400 тисяч мобілізованих: Подоляк розповів, скільки зброї потрібно Україні

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, теперішні темпи передачі зброї дозволяють Силам оборони робити "певні дії" на фронті.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сумнівається у тому, що Україні поставили 98% бронетехніки, яку обіцяв Захід. Про це він розповів під час ефіру національного телемарафону.

За словами Подоляка, точні оцінки може дати лише Генштаб Збройних сил України, проте названі представником НАТО цифри, швидше, завищені.

"Він виходить із певної математики, з того, що він на сьогоднішній день знає", — зазначив радник.

Коментуючи майбутній контрнаступ ЗСУ, Подоляк сказав, що зброї, коли противником є така велика країна, як Росія, ніколи не буває достатньо. Теперішні темпи передачі зброї дозволяють Силам оборони робити "певні дії" на фронті.

"400 тисяч російських мобілізованих нам ще треба знищити. Об'єктивно, Росія — це нерозумна країна… Для них 400 тисяч мобілізованих — це не ціна. Вони взагалі не мають ціни життя як такого. Тому зброї має бути стільки, щоб ми мінімізували свої втрати", — сказав Подоляк.

Він також заявив, що контрнаступ не можна сприймати як один захід. Це велика кількість дій у різних напрямках. Щобільше, можна побачити, що вже щось почало відбуватися.

Подоляк про контрнаступ ЗСУ (дивитися з 19 хвилини)

Нагадаємо, що в НАТО прокоментували підтримку ЗСУ перед контрнаступом. Так, генерал США та головнокомандувач ОВС НАТО Крістофер Каволі заявив, що українські захисники отримають необхідну для настання зброю вчасно. За його словами, Україні поставили вже понад 98% обіцяної техніки.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов висловився про початок контрнаступу ЗСУ. За його словами, Україна прагне отримати якнайбільше і найшвидше, що сприятиме захисту її територій та незалежності. Останнім часом темпи постачання зброї прискорилися.