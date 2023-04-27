Дальность до 2000 километров: в Украине разрабатывают БПЛА-торпеды (фото)

Известно о разработке трех версий беспилотных торпед, которые способны нести от 20 до 5000 килограмм взрывчатки.

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Оборонно-промышленный комплекс Украины работает над созданием нескольких версий БПЛА-торпед. Один из прототипов беспилотников был представлен на выставке Brave1, пишет портал "Милитарный" 26 апреля.

Сообщается, что аппарат способен распознавать зону глушения, а также пребывать в режиме ожидания до трех месяцев.

Благодаря функции автоматического сканирования при помощи 3D-сонара, гидрофона и камеры, БПЛА-торпеды могут составлять минные карты для саперов.

Система наводки использует GPS, а в случае отсутствия GPS (под водой) или во время глушения сигнала, работает с помощью инерциальной системы навигации. Идентификация целей происходит при помощи видеокамер, тепловизионных камер и визуально с помощью нейросети.

В Украине разрабатывают БПЛА-торпеды

Всего идет разработка трех версий беспилотных торпед:

TLK 150 оснащен электродвигателем, имеет дальность 100 километров и способен нести 20-50 килограмм взрывчатки;

TLK 400 имеет дальность до 1200 километров и может переносить 500 килограмм взрывчатки;

TLK 1000 с дальностью хода 2000 километров сможет нести до 5000 килограмм взрывчатки.

Напомним, что по данным Forbes от 26 апреля, Украина производит сотни смертоносных и дешевых беспилотных летательных аппаратов, однако этого недостаточно. По подсчетам члена правления ОО "Аэроразведка" Александра Квятковского, производители обеспечивают лишь 20% от общей потребности Вооруженных сил Украины.

Ранее, 25 апреля, мы также писали о том, что Украинская компания Skylab из Харькова представила наземного робота Sirko-S, который может выполнять разные задачи для военных: вести разведку, доставлять грузы, обеспечивать связь между подразделениями, эвакуировать раненных.

Еще мы писали о том, что 24 апреля российские СМИ сообщили о падении в Подмосковье дрона-камикадзе, который был начинен 17 килограммами пластичного взрывчатого вещества С-4. При этом, общая масса данного аппарата составила 85 килограммов.