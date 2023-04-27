Дальність до 2000 км: в Україні розробляють БПЛА-торпеди (фото)

Відомо про розробку трьох версій безпілотних торпед, які здатні нести від 20 до 5000 кілограмів вибухівки.

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Оборонно-промисловий комплекс України працює над створенням кількох версій БПЛА-торпед. Один із прототипів безпілотників був представлений на виставці Brave1, пише портал "Мілітарний" 26 квітня.

Повідомляється, що апарат може розпізнавати зону глушення, а також перебувати в режимі очікування до трьох місяців.

Завдяки функції автоматичного сканування за допомогою 3D-сонара, гідрофону та камери БПЛА-торпеди можуть становити мінні карти для саперів.

Система наведення використовує GPS, а у разі відсутності GPS (під водою) або під час глушіння сигналу працює за допомогою інерційної системи навігації. Ідентифікація цілей відбувається за допомогою відеокамер, тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.

В Україні розробляють БПЛА-торпеди

Усього йде розробка трьох версій безпілотних торпед:

TLK 150 оснащений електродвигуном, має дальність 100 кілометрів і здатний нести 20-50 кілограмів вибухівки;

TLK 400 має дальність до 1200 кілометрів і може переносити 500 кілограмів вибухівки;

TLK 1000 з дальністю ходу 2000 кілометрів зможе нести до 5000 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, що за даними Forbes від 26 квітня, Україна виробляє сотні смертоносних та дешевих безпілотних літальних апаратів, проте цього недостатньо. За підрахунками члена правління ГО "Аеророзвідка" Олександра Квятковського, виробники забезпечують лише 20% загальної потреби Збройних сил України.

Раніше, 25 квітня, ми також писали про те, що Українська компанія Skylab з Харкова представила наземного робота Sirko-S, який може виконувати різні завдання для військових: вести розвідку, доставляти вантажі, забезпечувати зв'язок між підрозділами, евакуювати поранених.

Ще ми писали про те, що 24 квітня російські ЗМІ повідомили про падіння в Підмосков'ї дрона-камікадзе, яке було начинено 17 кілограмами пластичної вибухової речовини С-4. При цьому загальна маса даного апарату склала 85 кілограмів.