Условия содержания в российском плену улучшились, но это одиночные случаи, — омбудсмен

По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, ни один из возвращенных украинцев, а таковых уже более 2-х тысяч, ни разу не видел в плену представителей международных инстанций.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты немного улучшили условия содержания украинских военнопленных. Об этом он рассказал во время эфира телемарафона 26 апреля.

По его словам, условия в российском плену действительно стали в некоторых случаях лучше, однако это происходит все еще не системно. Большинство наших военных продолжают пребывать в недостойных условиях.

"Вы можете видеть по фото, опять же, что это десятки сброшенных килограммов, это свидетельство того, что плохо относились к ним. Могу сказать, что некоторые сигналы относительно изменений (об условиях содержания наших военнопленных – ред.) в лучшую сторону мы видим. Но сейчас я, как омбудсмен Украины, трактую, что это не системные вещи. Скорее да – одиночные", — заявил он.

При этом, во время общения с освобожденными бойцами регулярно задавался вопрос, видели ли они за все время пребывания в плену хотя бы одного представителя международных институций. Никто из них ни разу не ответил, что это произошло, а освободили по состоянию на 27 апреля уже 2279 человек.

"Пока я не нашел хотя бы одного украинца или украинку, которых мы вернули, кто сказал бы, что да, они видели один раз в плену или слышали о том, что (к ним – ред.) приезжают представители МККК", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 26 апреля Украина вернула 44 военнопленных, среди которых есть бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ. Кроме того, некоторые защитники были ранены, а также противник пытал их.

21 апреля в СБУ сообщили, что священника УПЦ МП обменяли на 28 военнопленных.

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