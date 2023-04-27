Умови утримання у російському полоні покращилися, але це поодинокі випадки, — омбудсмен

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубiнця, жоден із повернутих українців, а таких вже понад 2 тисячі, жодного разу не бачив у полоні представників міжнародних інстанцій.

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Український омбудсмен Дмитро Лубiнець заявив, що російські окупанти трохи покращили умови утримання українських військовополонених. Про це він розповів під час ефіру телемарафону 26 квітня.

За його словами, умови в російському полоні справді стали в деяких випадках кращими, проте це відбувається все ще не системно. Більшість наших військових продовжують перебувати у негідних умовах.

"Ви можете бачити по фото, знову ж таки, що це десятки скинутих кілограмів, це свідчення того, що погано ставилися до них. Можу сказати, що деякі сигнали щодо змін (про умови утримання наших військовополонених, – ред.) на краще ми бачимо. Але зараз я, як омбудсмен України, трактую, що це не системні речі. Швидше, так – поодинокі", — заявив він.

При цьому під час спілкування зі звільненими бійцями регулярно ставилося питання, чи бачили вони за весь час перебування в полоні хоча б одного представника міжнародних інституцій. Ніхто з них жодного разу не відповів, що це сталося, а звільнили станом на 27 квітня 2279 осіб.

"Поки я не знайшов хоча б одного українця чи українку, яких ми повернули, хто сказав би, що так, вони бачили один раз у полоні або чули про те, що (до них – ред.) приїжджають представники МКЧХ", — заявив Дмитро Лубiнець.

Нагадаємо, 26 квітня Україна повернула 44 військовополонених, серед яких є бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ. Крім того, деякі захисники були поранені, а також противник катував їх.

21 квітня у СБУ повідомили, що священика УПЦ МП обміняли на 28 військовополонених.

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