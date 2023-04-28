"Часто стреляют друг в друга": украинский оператор БПЛА о хаосе в ВС РФ, – CNN

На одном из направлений украинские военные фиксируют, что оккупанты могут подраться между собой или даже постреляться. Однажды вертолет ПКС РФ даже вел огонь по своим.

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Среди российских военных часто можно увидеть случаи "френдлифайера". Об этом сообщается в репортаже CNN.

Оператор беспилотника Даниил на одном из направлений заявил, что в ВС РФ раздаются перестрелки между друг другом фактически каждый час. Украинские военные пользуются шумом вокруг боев, которые прикрывают звук дрона.

Даниил говорит, что у российских войск нет тяжелой техники, а они постоянно обучаются. Однажды был случай, когда оккупанты антидроновым ружьем перехватывали управление коптером, а затем расстреляли его.

"Часто между собой перестреливаются. Бьются между собой часто. Вот они живут в этом доме. Вертолет по ним стрелял, свой вертолет. Может по своим ударить", — говорит другой оператор БПЛА.

Также в издании отмечают, что украинская армия скоро пойдет в контрнаступление. Никто не знает, где это будет, и как отреагирует на это армия РФ. Главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш чуть не попал под обстрел. Они снимали репортаж недалеко от линии фронта и российские войска начали обстрел. Журналист говорит, что это очередной пример хаотических бомбардировок украинских поселений.

Напомним, 28 апреля в Генштабе сообщили, что российские кафиры смертельно отравились неизвестным веществом.

27 апреля в СМИ назвали 3 составляющие успешного контрнаступления ВСУ, бойцы могут пойти в атаку сразу в нескольких направлениях.