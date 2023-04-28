"Часто стріляють один в одного": український оператор БПЛА про хаос в ЗС РФ, – CNN

На одному з напрямків українські військові фіксують, що окупанти можуть побитись між собою або навіть пострілятись. Одного разу гелікоптер ПКС РФ навіть вів вогонь по своїм.

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Серед російських військових часто можна побачити випадки "френдліфаєра". Про це повідомляється в репортажі CNN.

Оператор безпілотника Данило на одному з напрямків заявив, що в ЗС РФ лунають перестрілки між собою фактично щогодини. Українські військові користуються шумом боїв навколо, які прикривають звук дрону.

Данило каже, що у російських військ немає важкої техніки, а вони постійно вчаться. Одного разу був випадок, коли окупанти антидроновою рушницею перехоплювали керування коптером, а потім розстрілювали його.

"Часто між собою перестрілюються. Бʼються між собою часто. От вони живуть в цьому будинку. Гелікоптер по ним стріляв, свій гелікоптер. Може по своїм вдарити", — каже інший оператор БПЛА.

Також у виданні зазначають, що українська армія скоро піде в контрнаступ. Ніхто не знає, де це буде, і як відреагує на це армія РФ. Головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш ледве не потрапив під обстріл. Вони робили репортаж недалеко від лінії фронту й російські війська почали обстріл. Журналіст каже, що це є черговим прикладом хаотичних бомбардувань українських поселень.

Нагадаємо, 28 квітня в Генштабі повідомили, що російські окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

27 квітня в ЗМІ назвали 3 складники успішного контрнаступу ЗСУ, бійці можуть піти в атаку одразу в декількох напрямках.