Есть первые подозрения: ВС РФ с начала войны казнили десятки бойцов ВСУ, — Офис генпрокурора

Известно, что правоохранители расследуют 265 преступлений против защитников Украины. Заочное подозрение уже получили 2 человека.

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Офису генпрокурора на сегодняшний день известно о 73 случаях умышленного убийства украинских военнопленных российскими оккупантами. Об этом в ведомстве сообщили в ответе на информационный запрос издания LIGA.net.

По информации генпрокуратуры, украинские правоохранители ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных российскими кафирами в отношении пленных украинских защитников. Также в Офисе генпрокурора отмечают, что на сегодняшний день потерпевшими от таких преступлений являются более полутора тысяч военнослужащих ВСУ. 73 из них были убиты намеренно.

По фактам жестокого обращения с военнопленными на сегодняшний день заочно сообщено о подозрении 2 лицам. Расследование таких случаев продолжается.

Напомним, что 11 апреля в соцсетях обнародовали видео, на котором российские оккупанты перерезают горло украинскому солдату.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что видео зверств ВС РФ использует Россия, чтобы российские вояки боялись сдаваться в плен и ожидают, что после таких роликов украинские военные будут поступать так же.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смертную казнь украинского защитника. Он заявил, что обнародованное видео является реальной Россией.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба начала расследование казни бойца ВСУ.

По данным венгерских СМИ, украинский воин, казненный оккупантами, жил в городе Виноградов Закарпатской области. У него остались жена и двое детей. Местные власти рассказали, что убийство бойца оккупанты записали на его телефон.